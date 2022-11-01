«Ливерпуль» хочет подписать Лаймера зимой. Его контракт с «Лейпцигом» истекает летом

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«Ливерпуль» может подписать полузащитника «РБ Лейпциг» Конрада Лаймера зимой.

По информации Sky, английский клуб хочет усилить центр полузащиты по ходу зимнего трансферного окна. Лаймер входит в число возможных новичков.

Контракт Лаймера с «Лейпцигом» истекает летом 2023 года. Как пишет Sky, 25-летний хавбек откажется от продления соглашения. Он хочет перейти в клуб АПЛ.

Сейчас Конрад травмирован, но он надеется восстановиться от травмы в январе. Также на подписание контракта с хавбеком нацелена «Бавария».

В этом сезоне Лаймер сыграл в 6 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах и получил 2 желтые карточки. Полную статистику игрока сборной Австрии можно изучить здесь.

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