Арсенал — Цюрих прогноз на матч 3.11.2022, Лига Европы
В шестом туре группового этапа Лиги Европы (квартет А) лондонский Арсенал на своем поле сыграет со швейцарским Цюрихом. Игра состоится 3 ноября 2022 года, и начнется в 23:00 по московскому времени. Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
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Рекомендованная ставка: Победа Арсенала (1.19), ТБ (2.0) 1.13
Смогут ли «канониры» переиграть гостей? Сделал ли Арсенал выводы из поражения в минувшем туре Лиги Европы? Получится ли у Цюриха зацепиться за очки? С каким счетом закончится игра? Покажет ли класс Габриэль Жезус? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев игру, а наш прогноз на матч Арсенал — Цюрих поможет сделать вам осмысленную ставку на эту игру.
Арсенал
«Канониры» уверенно идут к плей-офф Лиги Европы. Арсенал лидирует в своем квартете, набрав 12 очков. Подопечные Микеля Артеты демонстрируют следующие статистические показатели в еврокубках:
- Одержали четыре победы;
- Потерпели одно поражение;
- Забили семь голов;
- Пропустили три гола.
Что касается турнирного положения «канониров» относительно других команд, то Арсенал обгоняет ближайшего преследователя — ПСВ на два балла, на восемь очков опережает норвежский Буде-Глимт и на девять — Цюрих.
В ходе выступления в Лиге Европы команда на выезде обыграла Цюрих (1:2), победила Буде-Глимт (3:0), справилась с норвежцами на выезде (1:0), обыграла дома ПСВ (1:0), но на выезде уступила нидерландцам (0:2).
Лучший бомбардир «канониров» — Габриэл Жезус. Он в 19 матчах наколотил восемь голов. Арсенал в предыдущих пяти матчах забил восемь голов и пропустил три гола.
«Арсенал» в нынешнем сезоне продемонстрировала следующие статистические тенденции:
- Не проигрывает в 9 из 11 крайних матчей;
- В крайних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру;
- Забивает в 15 из 16 последних матчей;
- В крайних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру.
В чемпионате Англии «канониры» лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко. Команда обгоняет идущий на втором месте Манчестер Сити на два балла.
В предыдущих пяти матчах «канониры» продемонстрировали следующие результаты:
Цюрих
Швейцарцы в группе А Лиги Европы занимают последнее, четвертое место в таблице. Команда одержала только одну победу — в минувшем туре переиграв Буде-Глимт (2:1). Остальные матчи с Арсеналом (1:2), первую игру с Буде-Глимт (1:2), ПСВ (1:5, 0:5) команда проиграла. Швейцарцы продемонстрировали следующие статистические показатели:
- Одна победа;
- Четыре поражения;
- Пять забитых голов;
- Пятнадцать пропущенных;
- В предыдущих шести гостевых играх Лиги Европы Цюрих не смог одержать ни одной победы;
- Лучшим бомбардиром команды является Тосин Айегун — он забил пять голов в 24 матчах;
- Команда пропускает в пяти крайних матчах Лиги Европы.
В швейцарской Суперлиге Цюрих идет на последнем, 10 месте в таблице. Команда в 14 матчах набрала девять очков, и на шесть баллов отстает от идущего девятым Винтертура.
В предыдущих четырех матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
Коэффициенты букмекеров на матч Арсенал — Цюрих
Букмекерские конторы предлагают следующие коэффициенты на предстоящую встречу.
|
Букмекерская контора
|
Победа Арсенала
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Ничья
|
Победа Цюриха
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Маржа букмекера
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1.19
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7.8
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14
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4%
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1.18
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8.25
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15
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3.53%
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1.17
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7.8
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14
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5.43%
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1.17
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8.4
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16.5
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3.44%
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1.15
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8.18
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17.25
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4.98%
Согласимся с данными аналитиков букмекерских контор. Арсенал допустил осечку в предыдущем туре с ПСВ, но сейчас вряд ли позволит себе потерю очков, и, следовательно, первой строчки в группе Лиги Европы. Цюрих неважно выступает в нынешнем сезоне и испытывает проблемы не только в еврокубках, но и национальном первенстве.
Наш прогноз: победа Арсенала с комфортным преимуществом в 2-3 мяча.
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