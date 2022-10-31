Арсенал — Цюрих прогноз на матч 3.11.2022, Лига Европы

В шестом туре группового этапа Лиги Европы (квартет А) лондонский Арсенал на своем поле сыграет со швейцарским Цюрихом. Игра состоится 3 ноября 2022 года, и начнется в 23:00 по московскому времени. Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

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Рекомендованная ставка: Победа Арсенала (1.19), ТБ (2.0) 1.13

Смогут ли «канониры» переиграть гостей? Сделал ли Арсенал выводы из поражения в минувшем туре Лиги Европы? Получится ли у Цюриха зацепиться за очки? С каким счетом закончится игра? Покажет ли класс Габриэль Жезус? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев игру, а наш прогноз на матч Арсенал — Цюрих поможет сделать вам осмысленную ставку на эту игру.

Арсенал

«Канониры» уверенно идут к плей-офф Лиги Европы. Арсенал лидирует в своем квартете, набрав 12 очков. Подопечные Микеля Артеты демонстрируют следующие статистические показатели в еврокубках:

Одержали четыре победы;

Потерпели одно поражение;

Забили семь голов;

Пропустили три гола.

Что касается турнирного положения «канониров» относительно других команд, то Арсенал обгоняет ближайшего преследователя — ПСВ на два балла, на восемь очков опережает норвежский Буде-Глимт и на девять — Цюрих.

В ходе выступления в Лиге Европы команда на выезде обыграла Цюрих (1:2), победила Буде-Глимт (3:0), справилась с норвежцами на выезде (1:0), обыграла дома ПСВ (1:0), но на выезде уступила нидерландцам (0:2).

Лучший бомбардир «канониров» — Габриэл Жезус. Он в 19 матчах наколотил восемь голов. Арсенал в предыдущих пяти матчах забил восемь голов и пропустил три гола.

«Арсенал» в нынешнем сезоне продемонстрировала следующие статистические тенденции:

Не проигрывает в 9 из 11 крайних матчей;

В крайних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру;

Забивает в 15 из 16 последних матчей;

В крайних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру.

В чемпионате Англии «канониры» лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко. Команда обгоняет идущий на втором месте Манчестер Сити на два балла.

В предыдущих пяти матчах «канониры» продемонстрировали следующие результаты:

Цюрих

Швейцарцы в группе А Лиги Европы занимают последнее, четвертое место в таблице. Команда одержала только одну победу — в минувшем туре переиграв Буде-Глимт (2:1). Остальные матчи с Арсеналом (1:2), первую игру с Буде-Глимт (1:2), ПСВ (1:5, 0:5) команда проиграла. Швейцарцы продемонстрировали следующие статистические показатели:

Одна победа;

Четыре поражения;

Пять забитых голов;

Пятнадцать пропущенных;

В предыдущих шести гостевых играх Лиги Европы Цюрих не смог одержать ни одной победы;

Лучшим бомбардиром команды является Тосин Айегун — он забил пять голов в 24 матчах;

Команда пропускает в пяти крайних матчах Лиги Европы.

В швейцарской Суперлиге Цюрих идет на последнем, 10 месте в таблице. Команда в 14 матчах набрала девять очков, и на шесть баллов отстает от идущего девятым Винтертура.

В предыдущих четырех матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

Коэффициенты букмекеров на матч Арсенал — Цюрих

Букмекерские конторы предлагают следующие коэффициенты на предстоящую встречу.

Букмекерская контора Победа Арсенала Ничья Победа Цюриха Маржа букмекера Лига Ставок 1.19 7.8 14 4% Олимпбет 1.18 8.25 15 3.53% Винлайн 1.17 7.8 14 5.43% Марафон Бет 1.17 8.4 16.5 3.44% БетБум 1.15 8.18 17.25 4.98%

Согласимся с данными аналитиков букмекерских контор. Арсенал допустил осечку в предыдущем туре с ПСВ, но сейчас вряд ли позволит себе потерю очков, и, следовательно, первой строчки в группе Лиги Европы. Цюрих неважно выступает в нынешнем сезоне и испытывает проблемы не только в еврокубках, но и национальном первенстве.

Наш прогноз: победа Арсенала с комфортным преимуществом в 2-3 мяча.

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