Кононов о 3 поражениях Тулы в 4 играх: «Где-то не везет последнее время. Мы полностью переиграли «Шинник»

Главный тренер тульского подвел итоги матча с «Шинником» (1:2) в Первой лиге.

«Начало было не за нами, быстрый гол. Потом мы полностью взяли инициативу в свои руки, полностью доминировали. Создали множество моментов, две штанги.

Пропускаем сами… Два удара – два гола, что тут говорить. Мы владели преимуществом, ребята играли хорошо и создавали моменты. Где-то нам не везет последнее время.

Что касается соперника, то, как я и предполагал, команда будет играть организованно, самоотверженно. Здесь, наверное, фарт и счастье было на стороне , потому что по игре мы полностью их переиграли.

В большинстве моменты создавали, не можем забить. У кого-то залетает, у нас на данный момент – нет. Мы видим, что ребята опытные, играют. Голов не хватает. Нам нужно забивать и не пропускать, тогда будет все в порядке», – сказал .

«Арсенал» проиграл 3 из 4 последних матчей и после 16 игр занимает в таблице лиги 6-е место.