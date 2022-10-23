Первая лига. СКА примет «Велес», «Рубин» в гостях у «Акрона», «Алания» против «Краснодара-2»
Хабаровский СКА примет «Велес» в 15-м туре Первой лиги.
Также в воскресенье «Рубин» сыграет в гостях с «Акроном», «Алания» – с «Краснодаром-2», «Балтика» встретится дома с «Волгой».
Завершится тур в понедельник матчем «Енисей» – «Уфа».
15-й тур
- Дата проведения
- 23 октября, 10.00
- Дата проведения
- 23 октября, 15.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.00, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.00, «Шинник»
- Дата проведения
- 23 октября, 17.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 23 октября, 18.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 23 октября, 18.00, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 24 октября, 15.00, «Футбол-арена Енисей»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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