Первая лига. СКА примет «Велес», «Рубин» в гостях у «Акрона», «Алания» против «Краснодара-2»

Хабаровский СКА примет «Велес» в 15-м туре Первой лиги.

Также в воскресенье сыграет в гостях с «Акроном», – с «Краснодаром-2», встретится дома с «Волгой».

Завершится тур в понедельник матчем – «Уфа».

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги