Первая лига. СКА примет «Велес», «Рубин» в гостях у «Акрона», «Алания» против «Краснодара-2»

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Хабаровский СКА примет «Велес» в 15-м туре Первой лиги.

Также в воскресенье «Рубин» сыграет в гостях с «Акроном», «Алания» – с «Краснодаром-2», «Балтика» встретится дома с «Волгой».

Завершится тур в понедельник матчем «Енисей» – «Уфа».

Первая лига

15-й тур

СКА Хабаровск – Велес
Дата проведения
23 октября, 10.00
Онлайн матча

 

Акрон – Рубин
Дата проведения
23 октября, 15.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

Динамо Махачкала – Кубань
Дата проведения
23 октября, 16.00, «Анжи-Арена»
Онлайн матча

 

Краснодар-2 – Алания
Дата проведения
23 октября, 16.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
Онлайн матча

 

Шинник – КАМАЗ
Дата проведения
23 октября, 16.00, «Шинник»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Волгарь
Дата проведения
23 октября, 17.00, «Арсенал»
Онлайн матча

 

Родина – Нефтехимик
Дата проведения
23 октября, 18.00, «ВТБ Арена»
Онлайн матча

 

Балтика – Волга Ульяновск
Дата проведения
23 октября, 18.00, «Стадион Калининград»
Онлайн матча

 

Енисей – Уфа
Дата проведения
24 октября, 15.00, «Футбол-арена Енисей»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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