Личка об «Оренбурге»: «Если бы перед сезоном сказали, что у нас будет 22 очка после 15 игр, я бы сразу подписался под этим. Многие смеялись, когда мы проиграли «Зениту» 0:8»

Главный тренер подвел итоги матча с «Факелом» (4:1) в Мир РПЛ.

«Не думаю, что это была легкая игра. Соперник очень агрессивный и неприятный. Нам очень сильно помогло, что забили два гола за две минуты. Честно говоря, у не было хороших моментов для взятия ворот.

Если бы перед сезоном кто‑то сказал мне, что у нас будет 22 очка после 15 игр, я бы сразу подписался под этим, без проблем.

Наша команда проявила характер. Многие люди смеялись над нами, когда мы проиграли «Зениту» 0:8. Но таков характер нашей команды: мы всегда пробуем идти вперед и забивать голы. Иногда получается, иногда – нет.

Марин отобрал гол Сычевого пяткой? Я думал, что Сычевой уже забил, а Марин просто добил мяч в сетку. Мне не важно, кто забил, а [важно] то, что команда выиграла.

После игры я объявил игрокам два дня выходных. Это для них больше, чем денежная премия (улыбается)», — сказал .

На данный момент «Оренбург» занимает в таблице 8-е место.

Украл гол или перестраховался? Марин добил мяч в ворота с линии – и очень расстроил Сычевого