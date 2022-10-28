Защитник «Монцы» Мари перенес операцию после ранения ножом. Он пропустит 2 месяца
Пабло Мари пропустит два месяца.
29-летний защитник «Арсенала», играющий в аренде за «Монцу», получил ножевое ранение.
Случилось это в торговом центре Ассаго, пригорода Милана. 46-летний мужчина, который, вероятно, страдает психическим расстройством, взял нож с полки супермаркета и стал нападать на посетителей.
Мари был доставлен в больницу и сегодня перенес операцию. Он сможет приступить к тренировкам примерно через два месяца.
Пабло Мари (принадлежит «Арсеналу») получил ножевое ранение в торговом центре. Пострадали еще 5 человек, 1 погиб
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