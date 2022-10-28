Защитник «Монцы» Мари перенес операцию после ранения ножом. Он пропустит 2 месяца

Пабло Мари пропустит два месяца.

29-летний защитник , играющий в аренде за «Монцу», получил ножевое ранение.

Случилось это в торговом центре Ассаго, пригорода Милана. 46-летний мужчина, который, вероятно, страдает психическим расстройством, взял нож с полки супермаркета и стал нападать на посетителей.

Мари был доставлен в больницу и сегодня перенес операцию. Он сможет приступить к тренировкам примерно через два месяца.

Пабло Мари (принадлежит «Арсеналу») получил ножевое ранение в торговом центре. Пострадали еще 5 человек, 1 погиб