Защитник «Монцы» Мари перенес операцию после ранения ножом. Он пропустит 2 месяца

Теги премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал происшествия Монца Пабло Мари Здоровье Футбол

Пабло Мари пропустит два месяца.

29-летний защитник «Арсенала», играющий в аренде за «Монцу», получил ножевое ранение.

Случилось это в торговом центре Ассаго, пригорода Милана. 46-летний мужчина, который, вероятно, страдает психическим расстройством, взял нож с полки супермаркета и стал нападать на посетителей.

Мари был доставлен в больницу и сегодня перенес операцию. Он сможет приступить к тренировкам примерно через два месяца.

Пабло Мари (принадлежит «Арсеналу») получил ножевое ранение в торговом центре. Пострадали еще 5 человек, 1 погиб

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные