Уэс Браун: «Пока «Ливерпуль» не выиграет требл, нечего даже сравнивать с «МЮ»

Экс-защитник Уэс Браун рассказал о сезоне-1998/99 и сравнил тот состав манкунианцев с нынешним .

«Это лучшие воспоминания. В 19 лет я испытал себя в Премьер-лиге и еврокубках.

Было особенное время в клубе. Даже в плохие дни, когда мы играли плохо, нам все же удавалось добиться результата.

[Сезон-1998/99] Лучшее чувство, которое я когда-либо испытывал в этом клубе. Это был мой первый полноценный сезон.

Нынешний «Ливерпуль» очень хорош. В этом сезоне они полностью доминируют в АПЛ, но до тех пор, пока кто-то на самом деле не сделает требл, нечего сравнивать.

Для меня даже вопрос об этом не стоит! Вы можете сравнивать только тогда, когда какая-нибудь команда действительно повторит это. Выиграть требл невероятно трудно», – сказал Браун.