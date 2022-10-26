В рамках проекта «Футбольная страна» открылась первая площадка

В подмосковном городе Чехов состоялось торжественное открытие первой обновлённой футбольной площадки в рамках Всероссийского проекта «Футбольная страна», организаторами которого являются ОАО «РЖД» и ФК «Локомотив».

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор ФК «Локомотив» Владимир Леонченко и нападающий Иван Игнатьев, российский боксер-профессионал, чемпион мира по версиям WBA и IBF, ныне муниципальный депутат городского округа Чехов Денис Лебедев и начальник железнодорожной станции Чехов Алексей Вдовин.

«Этот проект важен для развития детско-юношеского футбола в нашей стране. Мы надеемся, что благодаря ему у детей появится дополнительная возможность приобщаться к футболу, играть и развиваться в нём. Мы хотим, чтобы перспективных игроков появлялось как можно больше, а для этого им нужно создавать комфортные условия для первых шагов в футболе» – подчеркнул в своей рече Владимир Леонченко.

Следующая остановка «Футбольной страны» – Тамбов. Торжественное открытие тамбовской площадки состоится 31 октября. В самое ближайшее время работы начнутся в Зеленоградске, Рыбинске, Кабардинке и еще 5 городах России.

Более подробная информация доступна на официальном сайте.