Президент «ПСЖ» о том, выиграет ли клуб ЛЧ: «Почему бы и нет? Мы движемся от матча к матчу до конца»

Президент «ПСЖ» оценил вероятность победы клуба в текущем розыгрыше чемпионов.

– способен выиграть Лигу чемпионов?

– Почему бы и нет? Как мы уже говорили после первой игры нашего первого сезона (с момента прихода катарского фонда QSI в клуб – прим. Sports.ru), мы движемся от матча к матчу до конца.

Мы не думаем о том, чтобы выиграть Лигу чемпионов сегодня, пока еще слишком рано. Мы хотим сохранять спокойствие, идти от игры к игре до самого конца, – сказал в эфире Canal +.

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