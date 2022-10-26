Президент «ПСЖ» о том, выиграет ли клуб ЛЧ: «Почему бы и нет? Мы движемся от матча к матчу до конца»

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Президент «ПСЖ» оценил вероятность победы клуба в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«ПСЖ» способен выиграть Лигу чемпионов?

– Почему бы и нет? Как мы уже говорили после первой игры нашего первого сезона (с момента прихода катарского фонда QSI в клуб – прим. Sports.ru), мы движемся от матча к матчу до конца.

Мы не думаем о том, чтобы выиграть Лигу чемпионов сегодня, пока еще слишком рано. Мы хотим сохранять спокойствие, идти от игры к игре до самого конца, – сказал Нассер Аль-Хелайфи в эфире Canal +.

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