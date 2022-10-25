За Маккенни следят «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». «Ювентус» готов продать хавбека за 23+ млн евро

Хавбек Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в .

За 24-летним игроком сборной США следят скауты , «Ньюкасла», и «Лидса».

Также Маккенни давно интересуется , но конкретики от английских клубов пока не исходит.

«Ювентус» готов продать полузащитника за сумму свыше 23 млн евро. Сам Маккенни определится с будущим после ЧМ-2022.

Контракт футболиста с туринцами рассчитан до июня 2025 года. Статистика Маккенни – здесь.