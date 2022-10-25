За Маккенни следят «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». «Ювентус» готов продать хавбека за 23+ млн евро
Хавбек «Ювентуса» Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в АПЛ.
За 24-летним игроком сборной США следят скауты «Арсенала», «Ньюкасла», «Эвертона» и «Лидса».
Также Маккенни давно интересуется «Тоттенхэм», но конкретики от английских клубов пока не исходит.
«Ювентус» готов продать полузащитника за сумму свыше 23 млн евро. Сам Маккенни определится с будущим после ЧМ-2022.
Контракт футболиста с туринцами рассчитан до июня 2025 года. Статистика Маккенни – здесь.
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