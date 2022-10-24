Кэррик возглавил «Мидлсбро». Клуб идет 21-м в Чемпионшипе

Теги Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик Мидлсбро премьер-лига Англия чемпионшип Крис Уайлдер Футбол

Майкл Кэррик возглавил «Мидлсбро».

Клуб объявил о назначении 41-летнего специалиста главным тренером. 

Он сменил на этом посту Криса Уайлдера, который был уволен 3 октября. Срок контракта с бывшим хавбеком «Манчестер Юнайтед» не уточняется.

Кэррик провел 464 матча за «МЮ» и входил в тренерский штаб Оле-Гуннара Сульшера. После увольнения норвежца англичанин исполнял обязанности главного тренера «Юнайтед».

После 16 проведенных туров «Мидлсбро» набрал 17 очков и занимает 21-е место в Чемпионшипе.

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