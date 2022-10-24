Кэррик возглавил «Мидлсбро». Клуб идет 21-м в Чемпионшипе

возглавил «Мидлсбро».

Клуб объявил о назначении 41-летнего специалиста главным тренером.

Он сменил на этом посту Криса Уайлдера, который был уволен 3 октября. Срок контракта с бывшим хавбеком не уточняется.

Кэррик провел 464 матча за «МЮ» и входил в тренерский штаб Оле-Гуннара Сульшера. После увольнения норвежца англичанин исполнял обязанности главного тренера «Юнайтед».

После 16 проведенных туров набрал 17 очков и занимает 21-е место в Чемпионшипе.