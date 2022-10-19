Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити 25.10.2022 Лига чемпионов прогноз на футбольный матч

Приближается 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов, и с высокой долей вероятности в группе G в этом туре может стать известен второй участник стадии плей-офф. В Дортмунде местная «Боруссия» будет принимать «Манчестер Сити», чемпиона Англии, который в минувшем туре после не самой внятной игры против скромного «Копенгагена» оформил себе путевку в стадию плей-офф.

Возникает резонный вопрос: будет ли «Сити» играть в полсилы? Будет ли он играть в поддавки против «Боруссии», которой очень не хочется потерять вторую строчку? Или же Пеп Гвардиола так разозлился после нулевой ничьи с датчанами, что захочет нещадно отхлестать «Боруссию»? Давайте разберемся, что следует из текущей ситуации. Напомним, что предыдущая встреча двух клубов завершилась трудной домашней победой «Сити» 2:1.

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Рекомендуемая ставка: победа или ничья «Боруссии» за 2.2,

Боруссия Дортмунд

Давно мы не обращались к Бундеслиге и не интересовались судьбой «Боруссии». А ведь команда Эдина Терзича после 10 туров Бундеслиги идет вне зоны еврокубков на 8-м месте и 16 набранными очками, хотя отстает по дополнительным показателям от «Кельна» и другой «Боруссии», у которых столько же очков. На одно очко выше у «Айнтрахта», который тоже сидит ныне в Лиге чемпионов, и у «Хоффенхайма»: они на 5-м и 4-м местах соответственно. Борьба плотная, ничего не скажешь. И самое важное, что лидирует впервые за много лет с серьезным отрывом вовсе не «Бавария», а «Унион Берлин»… которому в 10-м туре дортмундцы проиграли 0:2. 22 октября их ждет встреча со «Штутгартом», в которой им надо играть опять же на победу.

Отчасти отобранные очки с «Баварией» в 9-м туре (ничья 2:2) позволяют «шмелям» продолжать свой полет, тем более что еще и половина сезона не сыграна. Однако стоит учитывать, что в ноябре-декабре некоторые «шмели» полетят в Катар на главное событие года, и Дортмунд будет думать не столько о своих перспективах, а о надеждах бундестим выгрызть пятый чемпионский титул. Да и еще надо добиться еврокубковой весны, а эта задача не так уж проста, пусть дортмундцам и досталась не катастрофически сложная группа в Лиге чемпионов.

Напомним, что «Боруссия» идет на втором месте в группе G с 7 очками: у «Ман Сити» их 10, и они досрочно вышли в плей-офф, но «Севилья» и «Копенгаген» в теории еще могут и выпихнуть «шмелей» из этой зоны. В предыдущем матче всего один гол мог бы подарить «Боруссии» евровесну, а севильцев и датчан оставить грызться друг с другом за подачку в виде стыковых матчей Лиги Европы. Однако ничья 1:1 означает, что придется играть дальше без расслабления, а на носу как раз игра с «Ман Сити». И кто знает, не попадут ли они на очень злого Пепа Гвардиолу…

Манчестер Сити

Пеп Гвардиола наверняка будет зол перед лигочемпионской игрой. И не только потому, что «Копенгаген» отбился в минувшем матче (а это случилось отчасти потому, что Серхио Гомеса выгнали с поля за фол последней надежды). А скорее потому, что в игре с «Ливерпулем» он получил знатную оплеуху, не только уступив 1:0, но и упустив шанс вернуть лидерство. Можно обвинять судью, который не засчитал гол Фила Фодена, но что это меняет… Микель Артета и «Арсенал» давно не занимали хотя бы промежуточное первое место, и теперь они пользуются этим вполне (в их активе 27 очков). Отрыв от «Ман Сити» составляет 4 очка (впрочем, как и от «Тоттенхэма», но команда Гвардиолы выше команды Конте по дополнительным показателям).

Иронично, что на церемонии вручения «Золотого мяча» назвали «командой года» именно «Манчестер Сити». По итогам минувшего сезона, возможно, это еще можно было бы объяснить (победа в АПЛ и все такое прочее), но даже с наличием гениального Эрлинга Холанна ситуация складывается пока не в пользу Гвардиолы, а вручение этого приза кажется как минимум странным. Ну да ладно. Все еще в руках, ногах и головах Гвардиолы, Холанна, Эдерсона и иных звезд «Сити».

Следующий матч «Сити» состоится отнюдь не 20 октября и не против «Арсенала», как многие писали в календарях. «Арсеналу» придется в этот день играть матч против ПСВ в Лиге Европы – игру перенесли по той же причине, по которой были перенесены несколько туров АПЛ. «Горожане» проведут 22 октября игру против «Брайтона», который ныне осмелел и борется за еврокубки (а ведь это наследие Грэма Поттера, текущего тренера «Челси»).

Статистика

Обратимся к игровой статистике обоих участников очной встречи. Мы возьмем пять предыдущих встреч, учитывая как игры в национальных чемпионатах, так и в еврокубках. По традиции, первыми анализируются хозяева – то есть в данном случае «Боруссия». Мы пишем это перед началом игры в Кубке Германии против «Ганновера», начало которой намечено на 19 октября в 19:00.

1 октября. Бундеслига. Кельн 3:2 Боруссия .

. 5 октября. Лига чемпионов. Севилья 1:4 Боруссия .

. 8 октября. Бундеслига. Боруссия 2:2 Бавария.

2:2 Бавария. 11 октября. Лига чемпионов. Боруссия 1:1 Севилья.

1:1 Севилья. 16 октября. Бундеслига. Унион Берлин 2:0 Боруссия.

Результаты не впечатляют: в гостях была одержана только одна победа над «Севильей» (и то та сумела не проиграть в ответном матче), а остальные результаты без каких-либо побед. Даже ничья с «Баварией» кажется солидным результатом с моральной, но не турнирной точки зрения. А теперь поговорим об индивидуальных достижениях игроков команды.

В Бундеслиге от звонка до звонка отыграли все 10 матчей Джуд Беллингем и Нико Шлоттербек , причем оба отдали по одному голевому пасу и заработали по три желтые карточки. Джастин Нджима сыграл всего 21 минуту, Том Роте провел на поле 13 минут.

и , причем оба отдали по одному голевому пасу и заработали по три желтые карточки. сыграл всего 21 минуту, провел на поле 13 минут. Лучшим бомбардиром клуба в Бундеслиге является Юссуфа Мукоко , который в 9 играх забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. По два гола у Юлиана Брандта , Антони Модеста и Марко Ройса . Брандт и Ройс еще отдали по две голевые передачи, поэтому в плане «гол+пас» сравнялись с Мукоко (у Модеста одна голевая).

, который в 9 играх забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. По два гола у , и . Брандт и Ройс еще отдали по две голевые передачи, поэтому в плане «гол+пас» сравнялись с Мукоко (у Модеста одна голевая). А вот в Лиге чемпионов солирует Беллингем, забивший там аж 4 гола (по голу в каждой встрече!). Ему вторят Рафаэл Геррейру (2 гола), Карим Адейеми , те же Брандт и Ройс (по одному голу).

(2 гола), , те же Брандт и Ройс (по одному голу). На воротах 4 игры в Бундеслиге стоял Александр Майер, однако умудрился пропустить аж 8 мячей. 6 матчей там же отыграл Грегор Кобель, пропустивший 6 голов. В Лиге чемпионов у Майера три игры и три пропущенных (игру против датчан он отыграл без пропущенных), а у Кобеля одна игра и один пропущенный.

Идем дальше по следам «Сити» и анализируем его успехи и неудачи в пяти предыдущих матчах.

2 октября. АПЛ. Манчестер Сити 6:3 МЮ.

6:3 МЮ. 5 октября. Лига чемпионов. Манчестер Сити 5:0 Копенгаген.

5:0 Копенгаген. 8 октября. АПЛ. Манчестер Сити 4:0 Саутгемптон.

4:0 Саутгемптон. 11 октября. Лига чемпионов. Копенгаген 0:0 Манчестер Сити .

. 16 октября. АПЛ. Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити.

Есть соблазн сказать, что после унылых нулей в Копенгагене команду что-то подкосило сильно. Но можно сказать, что просто тогда «Ливерпуль» тоже нашел свою игру: ему победы тоже были нужны на фоне не самого внятного выступления в АПЛ. Теперь давайте обсудим дела игроков.

Голевой счет Эрлинга Холанна в АПЛ составляет 15 голов (хет-трик в манчестерском дерби укрепил позиции). В игре против «Копенгагена» он на поле не выходил, а в игре против «Ливерпуля» был крайне активен, но из-за фола в атаке не дал команде выйти вперед в начале второго тайма. И это потом, увы, аукнулось Гвардиоле. В Лиге чемпионов у него 5 голов.

в АПЛ составляет 15 голов (хет-трик в манчестерском дерби укрепил позиции). В игре против «Копенгагена» он на поле не выходил, а в игре против «Ливерпуля» был крайне активен, но из-за фола в атаке не дал команде выйти вперед в начале второго тайма. И это потом, увы, аукнулось Гвардиоле. В Лиге чемпионов у него 5 голов. Филип Фоден забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи (столько же у Холанна в АПЛ). И вот его гол мог стать как раз решающим в дерби, однако из-за стычки Холанна и Фабинью гол не засчитали. Обидно. Досадно. И вовсе не ладно. Но перед следующими матчами нечего думать и жевать сопли. Ну и еще гол в Лиге чемпионов один есть.

забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи (столько же у Холанна в АПЛ). И вот его гол мог стать как раз решающим в дерби, однако из-за стычки Холанна и Фабинью гол не засчитали. Обидно. Досадно. И вовсе не ладно. Но перед следующими матчами нечего думать и жевать сопли. Ну и еще гол в Лиге чемпионов один есть. Есть в АПЛ еще по два гола у Бернарду Силвы и Жоау Канселу , Илкая Гюндогана и Хулиана Альвареса . Ну и по голу у Кевина де Брюйне , Рияда Мареза и Джека Грилиша . В Лиге чемпионов отличились по разу, помимо Фодена и Альварез, Рияд Марез , Рубен Диаш и примкнувший к ним Джон Стоунз .

и , и . Ну и по голу у , и . В Лиге чемпионов отличились по разу, помимо Фодена и Альварез, , и примкнувший к ним . К слову, у Кевина 9 голевых передач в АПЛ – с распасовкой точно проблем нет, и у Жоржиньо из «Челси» есть достойный конкурент в гонке ассистентов! А вот в Лиге чемпионов лидирует Канселу с тремя голевыми (у Кевина там их две).

Эдерсон в 10 играх пропустил 10 мячей. Ну тут вопросов нет. Из хулиганов выделяется Канселу с двумя желтыми, а всего у команды 6 желтых в сезоне. Дисциплина все-таки. В Лиге чемпионов он пропустил только один раз от «Боруссии»: «Копенгаген» особо не лез вперед, так как боялся, а у «Севильи» просто некем бить.

Прогноз

Текущий расклад таков, что «Сити» уже может не обращать внимания на оставшиеся встречи, хотя Гвардиола терять лицо не захочет. А вот «Боруссии» отступать некуда, и ей нужно брать очки. Так вот, по исходам вот какой расклад намечается.

Если «Боруссия» сыграет вничью против Гвардиолы, а в параллельной встрече будет ничья, то «шмели» досрочно выйдут в плей-офф.

Если «Боруссия» выиграет, то на параллельный матч можно будет плюнуть: уже не важно, кто там будет в Лигу Европы выходить.

А вот любой другой исход заставит «шмелей» нервничать в последнем туре с «Копенгагеном»: надо будет выигрывать или хотя бы играть вничью и надеяться, что «Севилья» провалится в последнем туре.

Наш прогноз на эту встречу основан на коэффициентах от Лиги Ставок. Кэф 1.65 на «Сити» дается здесь, как уже понятно, не для галочки. На «Боруссию» дается кэф 4.9, а на ничью 4.4. На то, что она вообще не проиграет, есть кэф 2.2. Теперь перейдем к тоталам: тотал больше 3.5 пробивался по три раза в пяти предыдущих играх «Боруссии» и пяти матчах «Сити», поэтому можно поставить с кэфом 2.19 на «повторение банкета» (хотя кэф 1.66 более реалистичен).

«Сити» забивал минимум 4 в этих трех матчах, но сдулся, поэтому вариант его тотала меньше 2.5 (кэф 1.5) тоже близок к реальности. «Боруссия» не забивала только в последнем матче против «Униона», поэтому кэф на тотал больше 0.5 вполне реален (1.39). Что касается фор, то можно поставить на фору (+1) у хозяев с кэфом 1.83 или на гостевую (-1) с кэфом 1.95. Наиболее вероятным точным счетом может быть 1:2 в пользу гостей (кэф 7.6).

Возможно ли, чтобы Юрген Клопп смог бы с этим составом дать бой Гвардиоле в любых условиях? Оставим этот вопрос любителям Fantasy Football и так далее. А возможно ли, что «Боруссия» в текущих условиях сможет не проиграть? Кажется маловероятным, но ведь всякое случалось. И все же давайте сейчас рискнем и поверим в команду Эдина Терзича.

Гвардиоле тут уже нечего терять, у него проблем в АПЛ хватает. А «шмелям» пора вспомнить, ради чего они пробились в Лигу чемпионов, и делом доказать, что ничья против «Севильи» – досадная случайность. Будет просто непростительно взять и устроить нервотрепку в последнем раунде, когда порой сгорают самые «бетонные» ставки.

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Где смотреть Боруссия – Манчестер Сити