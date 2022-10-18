Моуринью об 1:0 с «Сампдорией»: «Доволен игрой «Ромы». Победа сердца, души и ума»

Главный тренер «Ромы» подвел итоги матча с «Сампдорией» (1:0) в Серии А.

«Я доволен и игрой, и результатом. Мы встречались с командой, которая борется за каждый мяч, и одержали заслуженную победу, чему я очень рад.

Мы выиграли, несмотря на травмы и другие проблемы. Это победа сердца, души и ума. Кто-то скажет, что это не то же самое, что победить «Интер». Но мы их обыграли, а через несколько дней они победили «Барселону».

Я знал, что выход Дзаньоло на замену сработает. Николо невозможно остановить, особенно когда он выходит свежим в конце матча», – сказал .