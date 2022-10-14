Месси может сыграть против «Марселя». Он участвовал в тренировке «ПСЖ»
Лионель Месси может принять участие в следующем матче «ПСЖ».
Аргентинский футболист провел тренировочное занятие в преддверии игры Лиги 1 против «Марселя».
На пресс-конференции главный тренер команды Кристоф Гальтье подтвердил, что Месси будет доступен для участия в матче, но в зависимости от его состояния.
Напомним, что нападающий парижан из-за травмы пропустил последние два матча команды против «Реймса» (0:0) и «Бенфики» (1:1).
Матч «ПСЖ» и «Марселя» состоится 16 октября.
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