Месси может сыграть против «Марселя». Он участвовал в тренировке «ПСЖ»

может принять участие в следующем матче .

Аргентинский футболист провел тренировочное занятие в преддверии игры Лиги 1 против .

На пресс-конференции главный тренер команды подтвердил, что Месси будет доступен для участия в матче, но в зависимости от его состояния.

Напомним, что нападающий парижан из-за травмы пропустил последние два матча команды против «Реймса» (0:0) и «Бенфики» (1:1).

Матч «ПСЖ» и «Марселя» состоится 16 октября.