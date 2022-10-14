Месси может сыграть против «Марселя». Он участвовал в тренировке «ПСЖ»

Теги Марсель ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция травмы Кристоф Гальтье Футбол

Лионель Месси может принять участие в следующем матче «ПСЖ».

Аргентинский футболист провел тренировочное занятие в преддверии игры Лиги 1 против «Марселя».

На пресс-конференции главный тренер команды Кристоф Гальтье подтвердил, что Месси будет доступен для участия в матче, но в зависимости от его состояния.

Напомним, что нападающий парижан из-за травмы пропустил последние два матча команды против «Реймса» (0:0) и «Бенфики» (1:1).

Матч «ПСЖ» и «Марселя» состоится 16 октября.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные