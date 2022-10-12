«Реал» и Кроос скоро начнут переговоры о продлении контракта. Хавбек закончит карьеру в «Мадриде» – в 2023 или 2024 году

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Тони Кроос может продлить контракт с «Реалом».

Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до конца этого сезона. В ближайшее время стороны начнут переговоры о возможном продлении контракта на 1 сезон, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Полузащитник завершит карьеру в «Мадриде» – либо в 2023 году, либо в 2024-м.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что главную роль в этом вопросе будет играть решение самого футболиста.

«Новый контракт Крооса? Он решает, оставаться ему или нет. Это просто», – сказал Анчелотти после матча с «Шахтером» в Лиге чемпионов. 

С подробной статистикой 32-летнего немца можно ознакомиться здесь

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