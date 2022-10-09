«МЮ» выиграл 5 из 6 последних матчей АПЛ. Поражение – от «Ман Сити»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал пять побед в последних шести матчах АПЛ.

Команда тренера Эрика тен Хага на выезде выиграла у «Эвертона» (2:1) в игре 10-го тура чемпионата Англии.

На данном отрезке манкунианцы проиграли только «Манчестер Сити» (3:6), но при этом победили «Ливерпуль» (2:1), «Саутгемптон» (1:0), «Лестер» (1:0) и «Арсенал» (3:1).

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице. На данный момент команда имеет на своем счету 15 очков в 8 встречах.

16 октября у манкунианцев запланирован матч против «Ньюкасла».

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