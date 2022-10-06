Матч «Мальме» – «Унион» прерывался из-за брошенных на поле и на трибуны файеров

Теги бундеслига Германия высшая лига Швеция Мальме Лига Европы УЕФА происшествия судьи болельщики Унион Берлин Халил Мелер Футбол

Матч Лиги Европы «Мальме» – «Унион» (0:1) прерывался по ходу второго тайма.

Фанаты немецкой команды начали бросать файеры и прочую пиротехнику, болельщики «Мальме» ответили им тем же.

Фанаты перекидывались пиротехникой на трибунах, некоторые файеры прилетели и на футбольное поле.

В результате арбитр Халил Мелер прервал игру. Она возобновилась примерно через 20 минут.

Фото: globallookpress.com/Matthias Koch

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные