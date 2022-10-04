Вице-спикер Госдумы Жуков о «Спартаке»: «Рассчитывать можно и на победу в РПЛ. Но если реально оценивать, место в тройке – это неплохо»

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков оценил перспективы в этом сезоне.

«Пока еще трудно говорить о каких-то серьезных изменениях, в клубе только недавно сформирован новый совет директоров. Мне нравится, как «Спартак» играет в этом сезоне, намного лучше, чем в прошлом году. Пока и новый тренер неплохо себя проявляет. Будем надеяться, что все эти изменению сделаны к лучшему.

Тренер нам был мало известен, но команда играет веселее, чем в прошлом году. И я считаю, что в последнем матче он удачно произвел замены, во втором тайме «Спартак» прибавил.

Рассчитывать можно на многое, в том числе и на победу в чемпионате России. Но если реально оценивать ситуацию, то если «Спартак» займет место в призовой тройке, это будет неплохо. Но команда нуждается в усилении – и в линии нападения, и в полузащите. Предполагаемая сумма на трансферы называется достаточно серьезная. Но вопрос в том, как удастся ей воспользоваться. Усиление нужно.

Может быть, сейчас это связано с тем, что много травм и Мозес не играет. Но нужны сильный забивной нападающий и хороший игрок в полузащиту, на позицию под нападающими. В целом команде не помешало бы усиление во всех линиях», – сказал Жуков.