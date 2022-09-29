Севилья – Боруссия Дортмунд 05.10.2022 Лига чемпионов, прогноз на футбольный матч

В рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов сыграют команды, которые вероятно будут вести борьбу за второе место в квартете G. В Севилье на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» пройдет игра «Севилья» — «Боруссия» Дортмунд. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Рекомендованная ставка: обмен голами за 1,65, ТБ2,5 за 1,79.

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«Боруссия» выиграла всего один матч из последних пяти гостевых в Лиге чемпионов. У «Севильи» всего одна победа в 10-ти крайних играх турнира. В парне нет явного фаворита, но шансы немецкого клуба на победу выше. Ниже коэффициенты на игру от БК Winline.

Наш прогноз на матч «Севилья» – «Боруссия» поможет узнать главные статистические особенности команд, результаты клубов и сделать осмысленную ставку на игру.

«Севилья»

Перед паузой на матчи национальных сборных «Севилья» в гостях сыграла вничью с «Вильярреалом». Гости открыли счет на 8 минуте усилиями Оливера Торреса. «Вильярреал» сравнял счет во втором тайме. Гол на счету Алехандро Родригеса. «Вильярреал» играл активнее в атаке и был ближе к победе, но хозяев подвела реализации созданных моментов. Статистические данные матча «Вильярреал» — «Севилья»:

xG 2,10:0,44;

удары 17:12;

удары в створ 7:1;

угловые 6:4;

атаки 112:75;

опасные атаки 56:39;

навесы 21:17;

отборы 19:14.

«Севилья» не проигрывает в трех крайних играх: одна победа и две ничьи. До этого у клуба была серия из пяти игр без побед: 4 поражения и 1 ничья. Всего в десяти крайних встречах у «Севильи» 2 победы, 3 ничьи и 5 поражений. Разница голов 6:18. Испанский клуб пропускает в 8 из 10 игр. Результаты «Севильи» в матчах Ла Лиги сезона 2022/2023.

В турнирной таблице Ла Лиги «Севилья» на 15 месте с активом в 5 очков. Разница голов 7:11. Первую победу в турнире команда Хулена Лопетеги одержала только в пятом туре. В рамках Лиги чемпионов у испанцев поражение дома 0:4 от «Манчестер Сити» и ничья 0:0 в гостях с «Копенгагеном». В турнирной таблице группы «Севилья» на последнем месте с разницей голов 0:4.

Самые результативные игроки «Севильи» в сезоне:

Хосе Анхель Кармона — 2 гола и 1 голевая передача;

Оливер Торрес — 2 гола.

Игру с «Боруссией» пропустят Хесус Корона и Оливер Торрес.

«Боруссия» Дортмунд

В последней игре до паузы в чемпионате «Боруссия» на домашней арене обыграла «Шальке» 1:0. Судьбу матча решил точный удар Юссуфа Мукоко. Нападающий забил на 79 минуте с передачи Мариуса Вольфа. Статистические показатели матча «Боруссия» — «Шальке»:

xG 2,89:0,11;

удары 19:3;

удары в створ 7:0;

атаки 163:62;

опасные атаки 84:29;

угловые 11:3;

навесы 32:11.

Победа над «Шальке» прервала неудачную серию «шмелей» из двух гостевых поражений. Одно от «РБ Лейпциг» в чемпионате, второе от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Всего в 10-ти крайних играх у немецкого клуба 6 побед, 1 ничья и 3 поражения. Разница голов 14:10. «Боруссия» забивает в 9 из 10 игр. В половине матчей прошла ставка на ТБ2,5. Результаты «Боруссии» в чемпионате Германии 2022/2023.

В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» на втором месте с 15 набранными очками. Подопечные Эдина Терзича выиграли 5 раз и 2 раза проиграли. Отставание от лидера турнира составляет два балла. В группе Лиги чемпионов «Боруссия» на втором месте с тремя очками, разница голов 4:2. У «шмелей» домашняя победа 3:0 над «Копенгагеном» и гостевое поражение 1:2 от «Манчестер Сити».

Самые результативные игроки «Боруссии» в сезоне:

Марко Ройс — 3 гола и 4 голевые передачи;

Юлиан Брандт — 1 гол и 3 голевые передачи;

Джуд Беллингем — 3 гола;

Рафаэл Геррейру — 2 гола и 1 голевая передача.

В списке травмированных «Боруссии» 10 игроков. Главная потеря Марко Ройс и Грегор Кобель.

Личные встречи

Противостояние команд насчитывает четыре официальные встречи. У «Севильи» гостевая победа 1:0 в Лиге Европы, после чего команды дважды сыграли вничью 2:2 и «Боруссия» выиграла в гостях 3:2 в сезоне 2020/2021 в Лиге чемпионов.

Три из четырех очных матчей прошли через ТБ3,5 и «Обе забьют — да».

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия» Дортмунд

В результатах команд в Лиге чемпионов можно выделить три статистических тренда:

Обмен голами за 1,65 — ставка сыграла в 6 из 7 гостевых игр «Боруссии» в Лиге чемпионов;

ТБ2,5 за 1,79 — ставка сыграла в 9 гостевых играх «Боруссии» в турнире;

Победа «Боруссии» или ничья за 1,42 — «Севилья» выиграла только 1 из 10 крайних матчей в Лиге чемпионов.

«Севилья» провалила старт чемпионата Испании и неудачно сыграла в Лиге чемпионов. У клуба всего одна победа в восьми официальных встречах. У «Боруссии» старт чемпионата заметно лучше и команда ведет борьбу за лидерство в Бундеслиге. В Лиге чемпионов «шмели» ожидаемо обыграли «Копенгаген» и дали бой «Манчестер Сити», уступив всего в один мяч и ведя в счете по ходу встречи. У команды есть кадровые проблемы, но даже с ними «Боруссия» выглядит фаворитом. У «Севильи» серьезные проблемы с игрой и есть дисквалифицированные на матч. Ставка на игру: победа «Боруссии» с коэффициентом 2,40 по линии букмекерской конторы Winline.

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