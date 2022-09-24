Джикия про 2:1 с Кыргызстаном: «Тяжелая игра. Главное, что выиграли. У них есть мастеровитые игроки»

прокомментировал победу над (2:1) в товарищеском матче.

– Разные составы в двух таймах. Игра была достаточно тяжелая. Киргизы очень гостеприимно встретили, болельщики гнали свою сборную вперед. Игра осложнилась, но главное, что выиграли. Надеюсь, что обошлось без серьезных травм.

– Ожидали такого уровня сопротивления?

– Конечно, потому что приехала сборная России. Многие ребята знают чемпионат не понаслышке. Кто‑то хотел проявить себя, у них есть мастеровитые игроки, хорошая сборная.

– Как себя чувствовали на стадионе?

– Игра закончилась, посмотрите, что творится – в городе праздник, как поддерживают свою сборную. Надеюсь, что сегодня хороший день, в который киргизы немного отвлеклись, потому что все прекрасно понимают, что происходит.

– Для сборной это глоток свежего воздуха после длительного перерыва?

– Безусловно, долго ждали сбор. Сборная нужна, очень рад, что собрались, провели официальную игру, – сказал защитник сборной России.