Карпин хочет продолжить работу со сборной: «Что 4 дня назад, что сейчас – что поменялось? Повестки? У меня пока нет»

не сомневается, что должен продолжать работу со сборной России.

– На фоне последних новостей у вас нет сомнений, надо ли продолжать работу в сборной? Потому что все нестабильно и сложно. Может, жизненные ситуации вмешаются в работу.

– Если будет какая‑то ситуация жизненная, то может быть. Пока таких планов нет. Все то же самое, ничего не изменилось. Что 4 дня назад, что сейчас – что поменялось? Ну не будем мы на жеребьевке Евро. Мы это и неделю назад понимали и предполагали. Что может измениться?

– Повестки появились.

– У меня пока нет, – сказал тренер сборной России и «Ростова».

Вчера президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».