Карпин об игре в Медиалиге за «Наших Парней»: «Минуты 3 выдержу, максимум»

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Валерий Карпин поделился впечатлениями после игры с командой «Наши Парни».

Накануне клуб из Winline Медиалиги одержал победу в товарищеском матче с тренерским штабом сборной России (3:2).

– Как оцените уровень «Наших Парней»? Есть у них шансы в Медиалиге?

– Шансы, наверное, есть, хотя я не понимаю уровень Медиалиги, во-первых.

Вчера в воротах играл Витальевич (Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России – Прим. Sports.ru). И он был лучшим.

Играть против тех, кому 50+, и против молодых, 20-летних – это разные вещи. Что здесь оценивать?

– А если вас пригласят сыграть за «Наших Парней» в Медиалиге?

– Минуты три выдержу, наверное. Максимум, – сказал Карпин корреспонденту телеграм-канала «На спорте».

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