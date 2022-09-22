Карпин об игре в Медиалиге за «Наших Парней»: «Минуты 3 выдержу, максимум»

Валерий Карпин поделился впечатлениями после игры с командой «Наши Парни».

Накануне клуб из Winline Медиалиги одержал победу в товарищеском матче с тренерским штабом сборной России (3:2).

– Как оцените уровень «Наших Парней»? Есть у них шансы в Медиалиге?

– Шансы, наверное, есть, хотя я не понимаю уровень Медиалиги, во-первых.

Вчера в воротах играл Витальевич (Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России – Прим. Sports.ru). И он был лучшим.

Играть против тех, кому 50+, и против молодых, 20-летних – это разные вещи. Что здесь оценивать?

– А если вас пригласят сыграть за «Наших Парней» в Медиалиге?

– Минуты три выдержу, наверное. Максимум, – сказал Карпин корреспонденту телеграм-канала «На спорте».