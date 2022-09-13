Карпин о том, в чем «Ростов» превзошел «Спартак»: «Забили 4, а они только 2. Средства, которые привели к голам, расскажу нашим футболистам»

с сарказмом ответил на вопрос, в чем «Ростов» превзошел «Спартак».

Ростовский клуб выиграл у московского в 9-м туре Мир со счетом 4:2.

«[До гола] была скованность, зажатость из‑за ответственности за результат. После гола стали играть так, как планировали.

Чем мы были сильнее ? Мы забили четыре, а они только два. Средства, которые привели к голам, расскажу нашим футболистам.

Что понравилось? Что после пропущенного гола стали агрессивнее прессинговать без оглядки назад. Тысячная доля секунды иногда решает. Боязнь ошибиться уменьшилась, терять было уже нечего.

После гола провели самую длинную позиционную атаку. Это говорит о том, что футболисты раскрепостились», – сказал главный тренер в эфире программы «8–16» на «Матч Премьер».

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