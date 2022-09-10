Доннарумма отбил удар Слимани с пенальти при счете 1:0 в пользу «ПСЖ». После этого показали Наваса

Теги ПСЖ лига 1 Франция Брест Кейлор Навас Ислам Слимани Преснель Кимпембе Джанлуиджи Доннарумма Жереми Пиньяр Футбол

Джанлуиджи Доннарумма отбил пенальти в матче с «Брестом» (1:0). 

На 69-й минуте матча 7-го тура Лиги 1 главный арбитр Жереми Пиньяр назначил 11-метровый в ворота «ПСЖ» за фол Преснеля Кимпембе. К этому моменту парижане вели со счетом 1:0.

Нападающий «Бреста» Ислам Слимани пробил в левый от голкипера угол. Доннарумма отбил удар и перевел мяч на угловой.

После пенальти режиссер трансляции показал запасного вратаря «ПСЖ» Кейлора Наваса. Костариканец в этом сезоне не провел ни одной игры в составе парижского клуба. 

Фото: кадр из трансляции ESPN

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Брест». 

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