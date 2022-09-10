Доннарумма отбил удар Слимани с пенальти при счете 1:0 в пользу «ПСЖ». После этого показали Наваса

отбил пенальти в матче с (1:0).

На 69-й минуте матча 7-го тура Лиги 1 главный арбитр Жереми Пиньяр назначил 11-метровый в ворота «ПСЖ» за фол . К этому моменту парижане вели со счетом 1:0.

Нападающий «Бреста» Ислам Слимани пробил в левый от голкипера угол. Доннарумма отбил удар и перевел мяч на угловой.

После пенальти режиссер трансляции показал запасного вратаря . Костариканец в этом сезоне не провел ни одной игры в составе парижского клуба.

Фото: кадр из трансляции ESPN

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Брест».