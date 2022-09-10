Доннарумма отбил удар Слимани с пенальти при счете 1:0 в пользу «ПСЖ». После этого показали Наваса

Джанлуиджи Доннарумма отбил пенальти в матче с «Брестом» (1:0).
На 69-й минуте матча 7-го тура Лиги 1 главный арбитр Жереми Пиньяр назначил 11-метровый в ворота «ПСЖ» за фол Преснеля Кимпембе. К этому моменту парижане вели со счетом 1:0.
Нападающий «Бреста» Ислам Слимани пробил в левый от голкипера угол. Доннарумма отбил удар и перевел мяч на угловой.
После пенальти режиссер трансляции показал запасного вратаря «ПСЖ» Кейлора Наваса. Костариканец в этом сезоне не провел ни одной игры в составе парижского клуба.
Фото: кадр из трансляции ESPN
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Брест».