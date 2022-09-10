Экс-защитник «Локо» и «Факела» Пейчинович закончил карьеру в 34 года

Экс-защитник завершил карьеру.

«Предложений от клубов не было и нет. Я закончил свою карьеру. Уйду на покой и буду заниматься бизнесом», – сказал серб.

В России 34-летний футболист выступал за «Локомотив» и . На его счету 85 матчей в РПЛ, 3 гола и 5 результативных передач. Также Пейчинович 48 раз играл в Первой лиге, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Неманя также известен по выступлениям за «Ниццу». За сборную Сербии он провел 3 матча.

«Предатели России не нужны, пусть валят. Западная пропаганда промывает мозги – полный ######». Пейчинович об отъезде легионеров из Мир РПЛ

Пейчинович за Fan ID: «Для тех, кто боится и уважает закон, он не будет проблемой. Хулиганы, естественно, против»