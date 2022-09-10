Гендиректор «Сочи» о трансферах: «В связи с нынешней ситуацией потяжелей привозить игроков, но мы трудимся во время работы каждого окна»

Гендиректор «Сочи» высказался о трансферах клуба и оценил победу над .

Сочинский клуб добился победы над московским в 9-м туре Мир (2:1).

«Начало вышло очень хорошим, были еще хорошие голевые моменты, которые надо было реализовать, и тогда бы было попроще. Когда счет был 2:1, пришлось тяжелее, но и поле было непростое. Выложились, и самое главное, что победили, так как победа очень была нужна».

Ошибка Джанаева? Футбол состоит из ошибок, но самое важное, что три очка в копилке.

Мы довольны результатом прошлого сезона, и я в полной уверенности, что ребята и в нынешнем сезоне хотят выступить достойно.

Поэтому в связи с нынешней ситуацией потяжелей сейчас привозить игроков, но во время работы каждого [трансферного] окна мы трудимся», – сказал Дмитрий Рубашко.

Состав пополнили полузащитник Кирилл Кравцов и защитник Артем Мещанинов, команде также удалось сохранить Кристиана Нобоа.