Акинфеев о правилах: «Пенальтисту можно подпрыгивать, останавливаться, делать что угодно. В пользу вратаря хоть раз поменяли что-то? Ему нельзя ничего»

считает, что правила исполнения пенальти благоволят бьющим, а не вратарям.

– А ты смотрел «Торпедо» – «Ростов»?

– Да.

– Вот то, что вратарь сейчас хоть чуть чуть сходит с линии и решение не в его пользу [принимается]...

– Костя, вообще правила футбола поменялись за последнее время – хотя бы раз в пользу вратаря поменялось что-то, скажи мне?

– Ну нельзя брать в руки, 6 секунд отменили...

– Не, ну ты вспомнил 91-й год или 92-й! Вот сейчас, новые.

– Они и не должны смотреть на вратарей, все идет к тому, чтобы было больше мячей.

– Да, хорошо. Если они смотрят на человека, который бьет пенальти, ему можно подпрыгивать, останавливаться, делать все что угодно. Можно в руки взять, наверное, мяч, там поцеловать, кинуть. А вратарю нельзя ничего.

Вы, кто эти правила придумал, просто встаньте на место вратаря и просто сделайте красиво. 5 из 5 отбейте пенальти. На линии стойте и отбейте. Ну хотя бы один, два, три. Мне хочется просто посмотреть на этих людей, кто придумал правила эти, – сказал вратарь .

«Ростов» три раза бил один и тот же пенальти на 90+ 😱 Два сэйва «Торпедо» отменили, а гол засчитали!