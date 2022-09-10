Акинфеев о правилах: «Пенальтисту можно подпрыгивать, останавливаться, делать что угодно. В пользу вратаря хоть раз поменяли что-то? Ему нельзя ничего»

Теги ЦСКА Ростов Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Торпедо правила Футбол

Игорь Акинфеев считает, что правила исполнения пенальти благоволят бьющим, а не вратарям.

– А ты смотрел «Торпедо» – «Ростов»? 

– Да. 

– Вот то, что вратарь сейчас хоть чуть чуть сходит с линии и решение не в его пользу [принимается]... 

– Костя, вообще правила футбола поменялись за последнее время – хотя бы раз в пользу вратаря поменялось что-то, скажи мне? 

– Ну нельзя брать в руки, 6 секунд отменили... 

– Не, ну ты вспомнил 91-й год или 92-й! Вот сейчас, новые. 

– Они и не должны смотреть на вратарей, все идет к тому, чтобы было больше мячей. 

– Да, хорошо. Если они смотрят на человека, который бьет пенальти, ему можно подпрыгивать, останавливаться, делать все что угодно. Можно в руки взять, наверное, мяч, там поцеловать, кинуть. А вратарю нельзя ничего. 

Вы, кто эти правила придумал, просто встаньте на место вратаря и просто сделайте красиво. 5 из 5 отбейте пенальти. На линии стойте и отбейте. Ну хотя бы один, два, три. Мне хочется просто посмотреть на этих людей, кто придумал правила эти, – сказал вратарь ЦСКА

«Ростов» три раза бил один и тот же пенальти на 90+ 😱 Два сэйва «Торпедо» отменили, а гол засчитали!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные