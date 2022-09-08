Судья назначил пенальти в ворота «МЮ» за попадание мяча в руку Лисандро

«Манчестер Юнайтед» пропустил после удара с пенальти в матче с «Реал Сосьедад».
Судья Марко Ди Белло назначил 11-й метровый удар во втором тайме после попадания мяча в руку защитнику «МЮ» Лисандро Мартинесу.
Хавбек «Сосьедада» Давид Сильва пробивал из пределов штрафной – мяч попал в ногу Мартинесу, который блокировал удар, и отлетел ему в руку.
Видеоассистенты Ди Белло утвердили решение главного арбитра назначить пенальти, который реализовал Браис Мендес.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «МЮ» – «Сосьедад» (0:1, второй тайм).