Судья назначил пенальти в ворота «МЮ» за попадание мяча в руку Лисандро

пропустил после удара с пенальти в матче с .

Судья Марко Ди Белло назначил 11-й метровый удар во втором тайме после попадания мяча в руку защитнику «МЮ» .

Хавбек «Сосьедада» пробивал из пределов штрафной – мяч попал в ногу Мартинесу, который блокировал удар, и отлетел ему в руку.

Видеоассистенты Ди Белло утвердили решение главного арбитра назначить пенальти, который реализовал .

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Сосьедад» (0:1, второй тайм).