Спортинг – Тоттенхэм 13.09.2022 Лига чемпионов, прогноз на футбольный матч

Во 2 туре Лиги чемпионов в группе D состоится поединок между лиссабонским Спортингом и лондонском Тоттенхэмом. Игра состоится во вторник, 13 сентября. Обе команды подходят к очной встрече в ранге лидеров группы — и португальцы, и англичане одержали победы в первом туре главного еврокубкового турнира.
Рекомендованная ставка: победа Тоттенхэма (2,03). ТБ 1.0 (1.06)
🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥
С помощью нашего прогноза на матч Спортинг – Тоттенхэм, вы сможете сделать осмысленную ставку на этот поединок.
Спортинг
Лиссабонцы начали выступление в Лиге чемпионов с уверенной победы в гостях над франкфуртским Айнтрахтом. Спортинг, стараниями Маркуса Эдвардса, Франсишку Тринкана, и Нуну Мигела Сантуша, переиграл своего соперника.
Однако лиссабонцы провели практически равный матч с соперником — только благодаря реализации команда сумела выйти победителем из этого поединка:
- Команды набрали практически равное количество очков xG — 1,04 против 0,97;
- По ударам Айтрахт превзошел соперника — 11 ударов против 8 (однако лиссабонцы чаще попадали в створ ворот: 5 ударов против 2);
- Спортинг переиграл соперника по владению мячом — 57 против 43%;
- Количество и точность передач также остались за гостями — 553 паса против 444 (точность 84% у Спортинга, 81% у Айнтрахта).
В чемпионате лиссабонцы набрали 7 очков и идут на 8 месте в турнирной таблице — команда провела пять игр, выдав не самый выразительный старт в чемпионате Португалии. В целом, последние пять поединков лиссабонцы провели следующим образом:
Тоттенхэм
«Шпоры» свой матч в Лиге чемпионов также выиграли. Подопечные Антонио Конте благодаря дублю Ришарлисона на своем обыграли Марсель (2:0). Несмотря на комфортную, для лондонцев, разницу мячей, игра получилась для подопечных Конте непростой.
Оба гола были забиты в последнюю 15-ти минутку поединка. Однако статистически Тоттенхэм выглядел лучше:
- «Шпоры» набрали 1.17 очков xG, Марсель — 0.27 балла;
- Тоттенхэм бил 18 раз, два удара из которых пришлись в створ ворот соперника. Марсель ответил 9 ударами и 1 по воротам.
- Марсель переиграл Тоттенхэм по владению мячом — 53 против 47%;
- «Шпоры» отдали 491 пас (86% точность передач), Марсель отдал 500 передач (точность пасов 87%).
В чемпионате Англии Тоттенхэм идет на третьем месте в турнирной таблице — команда в 6 турах набрала 14 очков и на один балл отстает от лидирующего Арсенала. В последних своих пяти матчах «шпоры» продемонстрировали следующие результаты:
Личности: Эдвардс — Кейн
В лиссабонском Спортинге зажигает английский форвард Маркус Эдвардс. Нападающий в 6 играх наколотил 3 гола, а также записал на свой счет 3 ассиста. В Тоттенхэме статистически лучшим является Харри Кейн — нападающий в 7 играх наколотил 5 мячей.
Личные встречи
Команды встречались между собой в товарищеской встрече в 2010 году:
Коэффициенты и роспись матча Спортинг – Тоттенхэм
Букмекеры видят фаворитом матча лондонский Тоттенхэм:
Несмотря на уверенность БК в силах Тоттенхэма, коэффициенты на победу «шпор» не слишком низкие — исходя из этого, сделаем вывод, что обе команды ждет упорная борьба. Спортинг нестабилен, однако лиссабонцы постараются преподнести своему сопернику сюрприз. Тоттенхэм может сыграть в «эконом-режиме». Предположим, что игра закончится минимальной победой гостей.
🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥