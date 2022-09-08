Спортинг – Тоттенхэм 13.09.2022 Лига чемпионов, прогноз на футбольный матч

Во 2 туре Лиги чемпионов в группе D состоится поединок между лиссабонским Спортингом и лондонском Тоттенхэмом. Игра состоится во вторник, 13 сентября. Обе команды подходят к очной встрече в ранге лидеров группы — и португальцы, и англичане одержали победы в первом туре главного еврокубкового турнира.

Рекомендованная ставка: победа Тоттенхэма (2,03). ТБ 1.0 (1.06)

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С помощью нашего прогноза на матч Спортинг – Тоттенхэм, вы сможете сделать осмысленную ставку на этот поединок.

Спортинг

Лиссабонцы начали выступление в Лиге чемпионов с уверенной победы в гостях над франкфуртским Айнтрахтом. Спортинг, стараниями Маркуса Эдвардса, Франсишку Тринкана, и Нуну Мигела Сантуша, переиграл своего соперника.

Однако лиссабонцы провели практически равный матч с соперником — только благодаря реализации команда сумела выйти победителем из этого поединка:

Команды набрали практически равное количество очков xG — 1,04 против 0,97;

По ударам Айтрахт превзошел соперника — 11 ударов против 8 (однако лиссабонцы чаще попадали в створ ворот: 5 ударов против 2);

Спортинг переиграл соперника по владению мячом — 57 против 43%;

Количество и точность передач также остались за гостями — 553 паса против 444 (точность 84% у Спортинга, 81% у Айнтрахта).

В чемпионате лиссабонцы набрали 7 очков и идут на 8 месте в турнирной таблице — команда провела пять игр, выдав не самый выразительный старт в чемпионате Португалии. В целом, последние пять поединков лиссабонцы провели следующим образом:

Тоттенхэм

«Шпоры» свой матч в Лиге чемпионов также выиграли. Подопечные Антонио Конте благодаря дублю Ришарлисона на своем обыграли Марсель (2:0). Несмотря на комфортную, для лондонцев, разницу мячей, игра получилась для подопечных Конте непростой.

Оба гола были забиты в последнюю 15-ти минутку поединка. Однако статистически Тоттенхэм выглядел лучше:

«Шпоры» набрали 1.17 очков xG, Марсель — 0.27 балла;

Тоттенхэм бил 18 раз, два удара из которых пришлись в створ ворот соперника. Марсель ответил 9 ударами и 1 по воротам.

Марсель переиграл Тоттенхэм по владению мячом — 53 против 47%;

«Шпоры» отдали 491 пас (86% точность передач), Марсель отдал 500 передач (точность пасов 87%).

В чемпионате Англии Тоттенхэм идет на третьем месте в турнирной таблице — команда в 6 турах набрала 14 очков и на один балл отстает от лидирующего Арсенала. В последних своих пяти матчах «шпоры» продемонстрировали следующие результаты:

Личности: Эдвардс — Кейн

В лиссабонском Спортинге зажигает английский форвард Маркус Эдвардс. Нападающий в 6 играх наколотил 3 гола, а также записал на свой счет 3 ассиста. В Тоттенхэме статистически лучшим является Харри Кейн — нападающий в 7 играх наколотил 5 мячей.

Личные встречи

Команды встречались между собой в товарищеской встрече в 2010 году:

Коэффициенты и роспись матча Спортинг – Тоттенхэм

Букмекеры видят фаворитом матча лондонский Тоттенхэм:

Несмотря на уверенность БК в силах Тоттенхэма, коэффициенты на победу «шпор» не слишком низкие — исходя из этого, сделаем вывод, что обе команды ждет упорная борьба. Спортинг нестабилен, однако лиссабонцы постараются преподнести своему сопернику сюрприз. Тоттенхэм может сыграть в «эконом-режиме». Предположим, что игра закончится минимальной победой гостей.

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Где смотреть Спортинг – Тоттенхэм