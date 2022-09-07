Фулхэм – Челси 10.09.2022 английская Премьер-Лига, прогноз на футбольный матч

В седьмом туре розыгрыша АПЛ сезона 2022/23 фанатов ожидает лондонское дерби между Фулхэмом и Челси. Поединок состоится в субботу, 10 сентября. Игра интересна не только фактом противостояния соседей, но и еще несколькими моментами — хозяева пребывают в статусе новичка Премьер-Лиги и наверняка постараются сделать все, чтобы не возвращаться в Чемпионшип. Ну а гостей к игре будет готовить кто-то из системы Челси — 7 сентября стало известно об увольнении Томаса Тухеля.

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С помощью нашего прогноза на матч Фулхэм – Челси, вы сможете сделать точную ставку на предстоящую встречу.

Рекомендованная ставка: победа Челси (1.83), ТБ 2.5 (1.8), гол Митровича.

Фулхэм

«Дачники» в первых шести играх АПЛ достигают показателей, которые порадуют любого перфекциониста — шесть матчей, две победы, две ничьи и два поражения. Разница мячей тоже соответствует: девять забитых и девять пропущенных голов. Фулхэм идет на 10 месте с 8 баллами.

Среди подопечных Марку Силвы, в новом розыгрыше АПЛ «делает погоду» Александар Митрович — серб стабильно забивает, за счет чего фанаты «дачников» могут быть спокойны за свою команду: пока Митрович огорчает вратарей соперника, Фулхэм сохраняет отличные шансы сохранить прописку в АПЛ. Тройка лучших по статистике игроков Фулхэма выглядит так:

Александр Митрович — 6 голов в 6 матчах;

в 6 матчах; Кенни Тете — 2 ассиста в 6 матчах;

Жоау Пальинья/Бобби Рид — гол в 6 матчах.

Фулхэм дома сыграл боевую ничью со звездным Ливерпулем Клоппа (3:3), в упорной борьбе переиграл Брентфорд (3:2), а также расправился с Брайтоном (2:1). В гостях «дачники» оказались не столь успешны — подопечные Силвы сыграли безголевую ничью с Вулверхэмптоном (0:0), уступили Арсеналу и Тоттенхэму (оба раза 1:2) — не худший результат, учитывая турнирное положение лондонских клубов.

Последние пять матчей подопечные Силвы провели следующим образом:

Челси

Синие начинали сезон под руководством Томаса Тухеля, но немецкого специалиста уже отправили в отставку — по всей видимости, из-за невыразительного старта в АПЛ и Лиге чемпионов.

Что касается чемпионата Англии, то «аристократы» в шести играх трижды одержали победу, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда идет на шестом месте, имея в своем активе 10 очков. Разница забитых и пропущенных голов не внушает фанатам оптимизма — синие, солидно усилив оборону, пропустили девять мячей и забили восемь голов (разница мячей -1).

Лучший «забивала» Челси — Рахим Стерлинг, в это межсезонье сменивший Манчестер Сити на лондонский клуб. Поэтому, если соберетесь сделать ставки на индивидуальные показатели игроков, обратите внимание на этого парня. Лучшие по статистике, на данный момент, игроки «Челси»:

Рахим Стерлинг — 3 гола и ассист в 6 матчах;

в 6 матчах; Рис Джеймс — гол и ассист в 5 матчах;

Бэн Чилуэлл — гол и ассист в 5 матчах.

Синие дома сыграли вничью с крепким Тоттенхэмом (2:2), обыграли Лестер и Вест Хэм (оба раза по 2:1). В гостях лондонцы скромно обыграли Эвертон (1:0), уступили Лидсу (0:3) и не смогли справиться с Саутгемптоном (1:2).

Последние пять матчей синие провели следующим образом:

Личные встречи

Пять последних очных встреч команд закончились следующими результатами:

Коэффициенты и роспись на матч Фулхэм – Челси

Букмекеры видят Челси фаворитом предстоящей встречи:

Мы, в целом, согласны с оценкой шансов синих на успех — Челси, как минимум по составу, превосходит своего оппонента. Кроме того, отставка Тухеля должна придать игрокам команды эмоциональный импульс. Вопрос только какой? Фулхэм же может ответить голами Александара Митровича, но победа все-равно достанется синим.

Где смотреть Фулхэм – Челси