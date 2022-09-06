«Ростов» до сих пор не получил от «Норвича» деньги за аренду Норманна

«Норвич» до сих пор не рассчитался с «Ростовом» за аренду полузащитника Матиаса Норманна.
Об этом сообщил спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.
«Ростов» до сих пор не получил деньги от «Норвича» за аренду Норманна», – заявил Рыскин.
Напомним, норвежец выступал за «Норвич» на правах аренды в прошлом сезоне. Он провел 23 матча в АПЛ, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Сейчас 26-летний хавбек близок к переходу в «Динамо» на правах аренды с правом выкупа. Статистику 26-летнего хавбека можно найти здесь.