«Ростов» до сих пор не получил от «Норвича» деньги за аренду Норманна

«Норвич» до сих пор не рассчитался с «Ростовом» за аренду полузащитника .

Об этом сообщил спортивный директор Алексей Рыскин.

«Ростов» до сих пор не получил деньги от «Норвича» за аренду Норманна», – заявил Рыскин.

Напомним, норвежец выступал за на правах аренды в прошлом сезоне. Он провел 23 матча в , забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Сейчас 26-летний хавбек близок к переходу в «Динамо» на правах аренды с правом выкупа. Статистику 26-летнего хавбека можно найти здесь.