«Ростов» до сих пор не получил от «Норвича» деньги за аренду Норманна

Теги Ростов премьер-лига Россия премьер-лига Англия Норвич Сити чемпионшип Матиас Норманн деньги Алексей Рыскин Футбол

«Норвич» до сих пор не рассчитался с «Ростовом» за аренду полузащитника Матиаса Норманна.

Об этом сообщил спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

«Ростов» до сих пор не получил деньги от «Норвича» за аренду Норманна», – заявил Рыскин.

Напомним, норвежец выступал за «Норвич» на правах аренды в прошлом сезоне. Он провел 23 матча в АПЛ, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Сейчас 26-летний хавбек близок к переходу в «Динамо» на правах аренды с правом выкупа. Статистику 26-летнего хавбека можно найти здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные