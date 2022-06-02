«Норвич» не выкупит Норманна у «Ростова», но он вряд ли вернется в Россию. Ему ищут варианты в АПЛ

«Норвич» не выкупит у .

По информации Sport24.ru, английский клуб не будет активировать опцию выкупа футболиста.

У норвежца хорошие отношения с «Ростовом» и тренером команды , но он хочет продолжить карьеру в европейском клубе, поэтому его возвращение в Россию маловероятно.

Агенты ищут для Норманна варианты продолжения карьеры в .

арендовал Норманна у «Ростова» в августе 2021 года. За английский клуб 26-летний футболист провел 24 матча, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи.