«Норвич» не выкупит Норманна у «Ростова», но он вряд ли вернется в Россию. Ему ищут варианты в АПЛ

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«Норвич» не выкупит Матиаса Норманна у «Ростова».

По информации Sport24.ru, английский клуб не будет активировать опцию выкупа футболиста.

У норвежца хорошие отношения с «Ростовом» и тренером команды Валерием Карпиным, но он хочет продолжить карьеру в европейском клубе, поэтому его возвращение в Россию маловероятно.

Агенты ищут для Норманна варианты продолжения карьеры в АПЛ.

«Норвич» арендовал Норманна у «Ростова» в августе 2021 года. За английский клуб 26-летний футболист провел 24 матча, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи.

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