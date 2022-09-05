«Аталанта» впервые единолично лидирует в Серии А после 5-го тура. У команды Гасперини 4 победы и ничья

занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А после 5 проведенных туров.

Сегодня команда обыграла «Монцу» (2:0).

Таким образом, на счету клуба из Бергамо теперь 13 очков, он лидирует в турнирной таблице. «Наполи» и «Милан», набравшие по 11 баллов, занимают 2-е и 3-е места соответственно.

До этого сезона «Аталанта» никогда в своей истории не лидировала в чемпионате Италии единолично после пятого или более позднего тура.

11 сентября команда Гасперини встретится с «Кремонезе» в 6-м туре Серии А.