Хавбек «Урала» Гаджимурадов: «В ворота «Динамо» не дали железный пенальти. В нашу пользу такие никогда не ставят»

Полузащитник считает, что в ворота «Динамо» надо было ставить пенальти.

Матч 8-го тура Мир закончился победой над «Уралом» со счетом 2:1.

«Игра была равная, но Макаров, конечно, так попал, что слов нет. Матч был на ничью, но у нас многое не получилось. В первом тайме была железная точка в ворота «Динамо». В нашу пользу никогда в жизни не ставят такие пенальти. У нас постоянно смотрят ВАР и отменяют.

Если бы такой момент был у наших ворот, то арбитр побежал бы смотреть ВАР и поставил бы на точку. Сто процентов! В этом сезоне, похоже, никогда пенальти не пробьем», – сказал .

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с .