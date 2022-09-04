Огнен Короман: «Босния, Хорватия и Сербия – одно, это Югославия. Европейцы сделали так, что мы друг друга не любим»

Экс-игрок «Динамо» Огнен Короман высказался о распаде Югославии.
«Босния, Хорватия и Сербия – это одно, это Югославия. Разницы нет. Менталитет, характер, культура, кухня, язык.
Представьте, если скажут, что Питер – не Россия, а Москва – Россия. Питер – как Хорватия, а Москва – как Сербия.
Это европейцы сделали так, что мы друг друга не любим. Но у нас даже фамилии те же. Какая разница: Рахимич или Короман? Один язык, характер, блюда», – сказал Короман.
Короман о Сербии: «Политики хотят в Европу, а 99% жителей любят Россию и хотят быть с ней. Чувствуем себя как русские»