Огнен Короман: «Босния, Хорватия и Сербия – одно, это Югославия. Европейцы сделали так, что мы друг друга не любим»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Огнен Короман сборная Югославии Политика Футбол

Экс-игрок «Динамо» Огнен Короман высказался о распаде Югославии.

«Босния, Хорватия и Сербия – это одно, это Югославия. Разницы нет. Менталитет, характер, культура, кухня, язык.

Представьте, если скажут, что Питер – не Россия, а Москва – Россия. Питер – как Хорватия, а Москва – как Сербия.

Это европейцы сделали так, что мы друг друга не любим. Но у нас даже фамилии те же. Какая разница: Рахимич или Короман? Один язык, характер, блюда», – сказал Короман.

Короман о Сербии: «Политики хотят в Европу, а 99% жителей любят Россию и хотят быть с ней. Чувствуем себя как русские»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные