Маричаль о дебюте в «Динамо»: «Приятно удивлен уровнем российского чемпионата»

Защитник Николас Маричаль высказался после матча Мир РПЛ с «Уралом» (2:1).
— Я рад дебютировать за «Динамо». Хорошо, что сегодня мы выиграли. У меня только положительные эмоции.
— Довольны своим дебютом?
— Да, доволен. Конечно, есть многие вещи, которые мне стоит улучшить, но, повторюсь, самое главное, что мы одержали сегодня победу.
— Как вам на первый взгляд уровень РПЛ?
— Уровень РПЛ хорош. Быстрый футбол, много борьбы и интенсивности. Есть игроки высокого класса. Я приятно удивлен уровнем российского чемпионата.
— Успели ли вы подружиться с Лаксальтом?
— Я его еще знал, когда играл в Уругвае. Мы хорошо знаем друг друга.
— Про Россию ходят множество разных выдумок. Например, что у нас по улицам ходят медведи, а Луис Суарес переодевался в ужасных раздевалках во время ЧМ-2018. Кто вам сказал, что это не так?
— Ничего такого плохого про Россию я не слышал, а раздевалки хорошие. Я приятно удивлен Москвой. Это очень красивый город. Может быть, много пробок, а так — мне все понравилось, — сказал Маричаль.