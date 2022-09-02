«Ноттингем» побил рекорд клубов АПЛ по числу трансферов за одно окно, подписав 21 новичка

«Ноттингем Форест» побил рекорд английский клубов по числу новичков за одно трансферное окно.

Клуб, по итогам минувшего сезона вернувшийся в , за лето подписал 21 игрока и побил рекорд по числу новичков, установленный в 2013 году. Тогда состав «Пэлас» пополнили 17 игроков.

Число новичков еще может возрасти – у клуба есть договоренность о переходе Сержа Орье на правах свободного агента. Кроме того, трансфер Миши Батшуайи из «Челси» сорвался, так как лондонский клуб не успел оформить документы до дедлайна.

За это трансферное окно «Ноттингем» несколько раз побил свой трансферный рекорд. Самой крупной сделкой стал переход Моргана Гиббс-Уайта из «Вулверхэмптона». За счет бонусов сумма его трансфера может достичь 42,5 млн фунтов.

«Ноттингем» купил Моргана Гиббса-Уайта за 42,5 млн фунтов. Ой, а кто это?