Переход Батшуайи в «Ноттингем» сорвался, так как «Челси», оформлявший много сделок одновременно, не успел подписать бумаги

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Переход Миши Батшуайи из «Челси» в «Ноттингем Форест» сорвался.

По данным журналиста Фабрицио Романо, это случилось из-за того, что лондонский клуб, который был занят оформлением нескольких сделок одновременно, не успел подписать необходимые документы до дедлайна.

Вчера сообщалось о том, что клубы договорились о переходе бельгийца.

Теперь в борьбу за Батшуайи пытается включиться «Фенербахче». В Турции трансферное окно еще открыто – оно закрывается 8 сентября.

Прошлый сезон Миши провел в аренде в «Бешикташе» и забил 14 голов в 33 матчах чемпионата Турции. Статистику 28-летнего игрока можно изучить здесь.

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