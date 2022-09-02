Переход Батшуайи в «Ноттингем» сорвался, так как «Челси», оформлявший много сделок одновременно, не успел подписать бумаги

Переход Миши Батшуайи из «Челси» в «Ноттингем Форест» сорвался.
По данным журналиста Фабрицио Романо, это случилось из-за того, что лондонский клуб, который был занят оформлением нескольких сделок одновременно, не успел подписать необходимые документы до дедлайна.
Вчера сообщалось о том, что клубы договорились о переходе бельгийца.
Теперь в борьбу за Батшуайи пытается включиться «Фенербахче». В Турции трансферное окно еще открыто – оно закрывается 8 сентября.
Прошлый сезон Миши провел в аренде в «Бешикташе» и забил 14 голов в 33 матчах чемпионата Турции. Статистику 28-летнего игрока можно изучить здесь.