Переход Батшуайи в «Ноттингем» сорвался, так как «Челси», оформлявший много сделок одновременно, не успел подписать бумаги

Переход Миши Батшуайи из в сорвался.

По данным журналиста Фабрицио Романо, это случилось из-за того, что лондонский клуб, который был занят оформлением нескольких сделок одновременно, не успел подписать необходимые документы до дедлайна.

Вчера сообщалось о том, что клубы договорились о переходе бельгийца.

Теперь в борьбу за Батшуайи пытается включиться . В Турции трансферное окно еще открыто – оно закрывается 8 сентября.

Прошлый сезон Миши провел в аренде в «Бешикташе» и забил 14 голов в 33 матчах чемпионата Турции. Статистику 28-летнего игрока можно изучить здесь.