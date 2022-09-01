Севилья – Барселона 3.09.2022 Ла Лига, прогноз на футбольный матч

В 4 туре испанской Ла Лиги сезона 2022/23 Севилья на своем поле сыграет с каталонской Барселоной. Подопечных Лопетеги ждет непростой соперник — Барселона под руководством Хави постепенно приходит в себя и наверняка рассчитывает на значимые достижения в новом сезоне.

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Севилья: невзрачное начало для дружины Лопетеги

Дружина Хулена Лопетеги, мягко говоря, не лучшим образом стартовала в Ла Лиге. Севилья в трех играх национального первенства ни разу не выиграла. В активе андалузцев только одно очко — Севилья один раз сыграла вничью, а также потерпела два поражения. Сейчас подопечные Лопетеги прозябают в нижней части турнирной таблицы — команда идет на 15 месте. Андалузцы забили три гола и пропустили пять мячей.

Пятерка лучших (по статистике игры в чемпионате Испании) игроков «Севильи» выглядит следующим образом:

Рафаэль Мир — гол в трех играх; Оливер Торрес — гол в двух играх; Карим Рекик — гол в трех играх; Алехандро Гомес — ассист в трех играх; Алекс Теллес — ассист в трех играх.

Севилья относительно успешно выступает дома — ничья с Вальядолидом (1:1), против двух выездных поражений от Осасуны (1:2) и Альмерии (1:2). Отметим и два предсезонных товарищеских матча с Лестером на выезде (0:1) и Кадисом дома (1:0).

Барселона: стремление подопечных Хави к победе в чемпионате

Каталонцы с ходу начали показывать свои амбиции на текущий сезон. Подопенчые Хави в трех играх чемпионата Испании набрали семь очков, и взобрались на третье место в турнирной таблице. Сине-гранатовые на два балла отстают от Реала и Бетиса, идущих на первом и втором местах соответственно — конкуренты «блаугранас» набрали по девять очков.

Неплохо Барса показывает себя и в разнице забитых и пропущенных мячей — солидное значение в (+7) говорит о том, что у каталонцев все неплохо в атаке и обороне. Барселона наколотила восемь голов (второй результат в лиге), и пропустила только один мяч.

Шестеро лучших по статистике игроков Барселоны выглядит следующим образом:

Роберт Левандовски — четыре гола в трех матчах; Ансу Фати/Усман Дембеле — гол и два ассиста в трех матчах; Педри/Серхи Роберто — гол в трех матчах; Рафинья — ассист в трех поединках.

Каталонцы одинаково успешны как дома, так и в гостях. Отметим только домашнюю ничью с Райо Вальекано в первом туре Ла Лиги (0:0), а также результативную товарищескую ничью с Манчестер Сити (3:3).

История личных встреч

Команды в своей истории провели 196 очных встреч. В которых подавляющее число побед одержала Барселона.

Севилья наколотила 241 мяч в ворота «блаугранас» (в среднем, 1,23 за матч), Барселона ответила 406 голами (в среднем, 2,07 гола за игру). Самая крупная победа Севильи — 11:1, а Барселоны — 7:0. Между командами была зафиксирована самая результативная ничья, закончившаяся со счетом 3:3.

Последние пять очных встреч команд закончились следующими результатами:

Коэффициенты и роспись на матч Севилья – Барселона

Прежде чем сделать прогноз на матч Севилья – Барселона, приведем ряд фактов об обеих командах:

Барселона, несмотря на выездной характер встречи, выглядит фаворитом матча. Каталонцы мотивированы на успех, крайне мало пропускают, и солидно забивают. Севилья еще ни разу не выигрывала в этом розыгрыше Ла Лиги.

Букмекерские конторы видят Барселону победителем этого матча. Это подтверждается коэффициентами на исход встречи:

На что ставить: рекомендуем согласиться с букмекерами и сделать ставку на каталонцев. Роберт Левандовски усилил атаку, а приобретение Жюля Кунде, Франка Кессье, а также Андреаса Кристенсена помогло «блаугранас» усилить свою атаку. Севилья пока не может найти себя, и вряд ли сможет что-то противопоставить подопечным Хави. Рекомендуемая ставка: победа Барселоны с коэффициентом 1.81.

Где смотреть Севилья – Барселона