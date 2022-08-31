Милан — Интер прогноз на матч 3 сентября Серия А, прогноз на футбольный матч

Миланское дерби одно из самых известных в Европе. В истории «Милана» и «Интера» случались разные времена. Когда одна команда была на вершине другая могла переживать кризис и наоборот. Но последние два года Милан смог затмить Турин и «Ювентус». В минувшем сезоне чемпионами стали россонери, а годом ранее титул взяли нерадзурри. Так что можно сказать, что команды будут встречаться на пике своих нынешних возможностей. У соперников в межсезонье была разная трансферная компания, и только ближайшие туры покажут, насколько она была успешна. Обеим командам предстоит выступать в Лиге Чемпионов, и это тоже может сказаться на итоговом результате. Но это все впереди, а пока насладимся очередным дерби на стадионе Джузеппе Меацца. Начало матча в 19:00 по московскому времени.

«Милан»

Скудетто «Милана» по итогам минувшего сезона было для многих неожиданным. Все-таки котировки «Ювентуса», «Интера» и даже «Наполи» рассматривались несколько выше. Но команда Стефано Пиоли в очередной раз доказала, насколько важную роль играет стабильность выступления на протяжении всего сезона. Пусть совсем ненамного, но «Милан» был лучше конкурентов. Новый сезон россонери тоже начали довольно уверенно, пока не теряют очки и продолжают входить в лидирующую группу. Серьезной проблемой видится только отсутствие Франка Кесье. Он перешел в «Барселону» и равноценной замены ему пока нет. Новичкам клуба, включая Шарля де Кетеларе нужно еще адаптироваться к требованиям главного тренера. Результаты последних матчей:

Серия А. 30.08.2022, «Сассуоло» — «Милан» — 0 : 0

Серия А. 27.08.2022, «Милан» — «Болонья» — 2 : 0

— «Болонья» — : 0 Серия А. 21.08.2022, «Аталанта» — «Милан» — 1 : 1

Серия А. 13.08.2022, «Милан» — «Удинезе» — 4 : 2

— «Удинезе» — : 2 Товарищеский. 06.08.2022, «Виченца» — «Милан» — 1 : 6

Факты и цифры

«Милан» забил семь мячей и лучшим голеадором является Анте Ребич с 2 голами

Самый недисциплинированный в «Милане» Тео Эрнандес — 2 желтые карточки

Учитывая матчи прошлого сезона, «Милан» в Серии А не знает поражений в 20 матчах подряд

«Интернационале»

У «Интера» одна задача на сезон — взять двадцатое по счету скудетто. Руководство и команда надеялись на успех в прошлом году, но не хватило самой малости. Пришлось довольствоваться завоеванием кубка Италии. Филиппо Индзаги руководит нерадзурри второй год, и отсутствие нужного результата при самом сильном в Италии составе никто не поймет. Сезон команда начала бодро, но затем последовало болезненное поражение от «Лацио». Дежа-вю. В прошлом сезоне была аналогичная ситуация и такой же выезд в Рим. Победа над «Кремонезе» стала слабым утешением, а впереди еще матчи в Лиге Чемпионов с соперниками по группе смерти «Баварией» и «Барселоной». Не обошлось без травм. Сначала повреждение получил Генрих Мхитарян, а затем Ромелу Лукаку. Будем наблюдать, как команда справляется с проблемами. Предлагаем вашему вниманию пять последних результатов:

Серия А. 30.08.2022, «Интер» — «Кремонезе» — 3 : 1

— «Кремонезе» — : 1 Серия А. 26.08.2022, «Лацио» — «Интер» — 3 : 1

— «Интер» — : 1 Серия А. 20.08.2022, «Интер» — «Специя» — 3 : 0

— «Специя» — : 0 Серия А. 13.08.2022, «Лечче» — «Интер» — 1 : 2

— 1 : Товарищеский. 06.08.2022, «Интер» — «Вильярреал» — 2 : 4

Факты и цифры

Из 9 голов «Интера» 3 на счету Лаутаро Мартинеса

Марцело Брозович самый недисциплинированный игрок «Интера» — 2 желтые карточки

В четырех турах, играя в гостях, «Интер» по 1 разу выиграл и потерпел поражение

Прогноз на матч «Милан» — «Интернационале»

Дерби Милана уже будет 251 по счету. Первый матч состоялся в 1909 году и закончился победой россонери 3 : 2. Преимущество у «Интера», но оно небольшое:

Победы «Милана» — 84

Победы «Интера» — 92

Ничьи — 74

Самая крупная победа «Милана» — 6 : 0 (2001 г.)

Самая крупная победа «Интера» — 5 : 0 (1910 г.)

Пять лет «Милан», являясь номинальным хозяином поля, не может одержать победу над кузенами, хотя в гостях за это время выигрывал дважды. Результаты последних матчей:

Кубок Италии. 19.04.2022, «Интер» — «Милан» — 3 : 0

— «Милан» — : 0 Кубок Италии. 01.03.2022, «Милан» — «Интер» — 0 : 0

Серия А. 05.02.2022, «Интер» — «Милан» — 1 : 2

— 1 : Серия А. 07.11.2021, «Милан» — «Интер» — 1 : 1

Серия А. 21.02.2021, «Милан» — «Интер» — 0 : 3

Редко такое бывает, но букмекеры видят шансы обеих команд абсолютно одинаковыми. В частности «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Милана» — 2,70

Победа «Интера» — 2,70

Ничья — 3,35

На дерби давать прогноз всегда очень сложно, тем более в нашем случае, когда команды примерно равны по силам. Матч должен показать, кто больше на сегодняшний день готов к борьбе за скудетто, но вряд ли команды выявят победителя, в итоге ничья 1 : 1 .

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Где смотреть Милан – Интер