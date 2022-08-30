ПСЖ – Ювентус 6.09.2022 Лига чемпионов, прогноз на футбольный матч

Французский ПСЖ и итальянский Ювентус попали в группу H розыгрыша Лиги чемпионов 2022/23. Фанатов уже в первом туре розыгрыша этой стадии турнира ждет очное противостояние этих команд.

Амбиции ПСЖ выиграть Лигу чемпионов и намерения Ювентуса достичь успеха в еврокубковой кампании, наверняка будут видны уже с первого тура. С помощью нашего прогноза на матч ПСЖ – Ювентус вы сможете сделать точную ставку на этот поединок.

ПСЖ: дружина Галтье на пути к чемпионству

Парижане в межсезонье сменили главного тренера — вместо Маурисио Почеттино (аргентинец потерпел фиаско в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов) на пост наставника команды пришел Кристоф Галтье. Изменения коснулись и поста спортивного директора клуба — вместо Леонардо в стане парижан стал работать Луиш Кампуш.

Тандем специалистов, с ходу принялся за дело — ПСЖ, после четырех матчей в чемпионате, занимает лидирующие позиции в Лиге 1. Парижане одержали три победы, а также один раз сыграли вничью.

Звездная атака ПСЖ феерит — подопечные Галтье наколотили 18 голов (лучший показатель в лиге), а оборона допустила только четыре пропущенных гола.

Средняя результативность ПСЖ составляет 88% — во многом, благодаря трио: Неймар, Мбаппе и Месси.

Пятерка лучших (по статистике выступления в Лиге 1) игроков ПСЖ выглядит так:

Неймар — 12 результативных действий (6 голов и 6 ассистов в 4 матчах);

Месси — 5 результативных действий (3 гола и 2 ассиста в 4 играх);

Мбаппе — 4 гола в 3 матчах;

Хакими — 3 результативных действия (2 гола и ассист в 4 играх);

Мендеш — 2 ассиста в 4 поединках.

ПСЖ идет без поражений и незначительно лучше выступает в гостях — 2 победы на выезде против 1 выигрыша и 1 ничьи дома. Отдельно отметим игру за Суперкубок Франции — поединок с «Нантом» проходил в Тель-Авиве и закончился со счетом 4:0 в пользу дружины Галтье (за счет голов Месси, Рамоса и дубля Неймара).

Ювентус: все списка лидеров Серии А

Туринцы в новом розыгрыше чемпионата Италии, в трех турах национального первенства провели три игры, в которых набрали пять очков. Сейчас «старая синьора» занимает восьмое место — подопечные Аллегри забили четыре гола, и пропустили один мяч.

Средняя результативность Ювентуса — 67%. Неплохо, но подопечные Аллегри, по крайней мере номинально, способны на большее.

Тройка лучших (по статистике выступления в Серии А) игроков Ювентуса выглядит так:

Влахович — 3 гола в 3 матчах;

Ди Мария — гол и ассист в одном матче;

Сандро — ассист в 3 матчах.

Ювентус дома одержал победу, а также сыграл вничью. Единственный гостевой поединок «старой синьоры» закончился ничьей. Команда, равно как и ПСЖ, пока не терпит поражений, но забивает меньше своего еврокубкового соперника, однако чаще сохраняет свои ворота в неприкосновенности.

В конце июля Ювентус провел два поединка — с мадридским Реалом (0:2) и Атлетико (0:4). Эти поединки стали неудачными для обороны «старой синьоры», однако в официальных матчах защита туринцев чувствует себя более чем хорошо.

История личных встреч

Команды провели между собой девять встреч. В них парижанам ни разу не удалось взять верх над Ювентусом.

ПСЖ еще ни разу не выигрывал у Ювентуса

В истории противостояния команд самая результативная ничья закончилась со счетом 2:2. А самый результативный поединок — 6:1 в пользу Ювентуса (это же и крупнейшая победа туринцев). Парижане отправили в ворота соперника восемь голов (в среднем, 0,89 за игру), а в свои пропустили 20 (в среднем 2,22 за игру).

В 2010-х годах ПСЖ и Ювентус играли только один раз — в рамках товарищеского клубного турнира. Игра, проходившая 27 июля 2017 года, закончилась победой туринцев со счетом 2:3. К слову, в составе парижан в той встрече ассистом на Гедеша отличился Анхель Ди Мария — сейчас вингер выступает за туринцев.

Коэффициенты и роспись на матч ПСЖ – Ювентус

Прежде чем сделать прогноз на матч, приведем несколько фактов об обеих командах:

ПСЖ показывает впечатляющую беспроигрышную серию, относительно немного пропускает и отличается солидной результативностью. Ювентус статистически хуже в атаке, и нестабильнее в обороне.

Букмекерские конторы видят ПСЖ фаворитом встречи, что и подтверждается коэффициентами на исход:

На что ставить: ПСЖ много забивает, наверняка команда Галтье будет мотивирована и в матче Лиги чемпионов. Ювентусу будет сложно сохранить ворота в неприкосновенности, но туринцы определенно дадут бой парижанам. Обе команды ждет игра, полная борьбы, однако сделаем выбор в пользу чемпиона Франции. Рекомендуемая ставка: победа ПСЖ (коэффициент 1.43 в «Лиге Ставок»), ИТБ 2,5 (коэфф 1,50).

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