Арсенал — Астон Вилла прогноз на матч 31 августа АПЛ, прогноз на футбольный матч

Обеим командам в межсезонье удалось неплохо усилиться, но если «Арсеналу» усиление пошло на пользу, то «Астон Вилла» пока никак не найдет свою игру. Хозяева предстоящего матча в первых четырех турах взяли максимум очков, причем единственные в Премьер-лиге, а команда из Бирмингема обосновалась во второй половине турнирной таблицы. Задачи на сезон у команд тоже наверняка разные. «Канониры» готовы побороться даже за чемпионское звание, а «Астон Вилла» стремится попасть хотя бы в еврокубки, иначе для чего нужны были такие дорогие вливания. Матч в Лондоне на первый взгляд не сулит для гостей ничего хорошего, но это уже будет пятый тур, и они должны показать футбол уже более высокого качества. В последний день лета все внимание болельщиков на стадион Эмирейтс, начало встречи в 21:30 по московскому времени.

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«Арсенал» (Лондон)

Отмечаем разительный контраст в старте «Арсенала» в этом году и в прошлом сезоне. После трех первых туров год назад занимали последнее место, не забив ни одного мяча. Тому были причины — пришел новый тренер, молодой испанский специалист Микель Артета, команде нужно было досконально изучить его требования. В результате какое-то время ушло на притирку и в итоге до последнего тура участвовать в борьбе за попадание в четверку сильнейших. В межсезонье удалось за круглую сумму позаимствовать у «Манчестер Сити» нападающего Габриэла Жезуса и защитника Александра Зинченко, оба сразу стали игроками основного состава и с первых туров стали приносить пользу команде. Добавились и два полузащитника, из «Порту» пришел Фабиу Виейра, а из «Сан-Паулу» Маркиньос.

Налицо результат, в нынешнем сезоне команда после первых трех туров шла на первом месте. Стартовали «канониры» в гостях и взяли верх над «Кристал Пэлас» 2 : 0, затем принимали дома «Лестер» устроили вместе с гостями фейерверк голов, в итоге выиграли 4 : 2. В третьем туре последовал выезд к неплохо стартовавшему «Борнмуту», и вновь безоговорочная победа «Арсенала» со счетом 3 : 0 и двумя голами еще одной звездочки Мартина Эдегора.

В минувшие выходные подопечные Артеты играли на Эмирейтс с «Фулхэмом», у хозяев было подавляющее преимущество, но счет во втором тайме открыли гости. Однако «канониры» смогли отыграться и забить победный мяч — 2 : 1. Все закономерно. Если посмотреть на стартовый состав «канониров», то он по именам мало в чем уступает командам лидерам последних лет. Может быть, не такая большая скамейка и не так много игроков ротации, что должно негативно сказаться на длинной дистанции, но пока болельщики в восторге и мечтают хотя бы о Лиге Чемпионов.

«Астон Вилла» (Бирмингем)

Главному тренеру «Астон Виллы» Стивену Джерарду не позавидуешь. Его видели в качестве участника долгоиграющего проекта, в межсезонье из «Севильи» пришли два защитника Диего Карлос и Людвиг Аугустинссон, из «Барселоны» Фелипе Коутиньо, из «Марселя» Бубакар Камара, и все за исключением последнего не бесплатно. С таким составом нужно давать результат, но у Джерарда пока не выходит. В котировках букмекеров он один из первых кандидатов на увольнение.

В первом туре «львы» играли на выезде с «Борнмутом» и при довольно хорошей игре уступили 0 : 2. Затем дома принимали «Эвертон» еще один клуб, который пока не оправдывает возложенных на него надежд. Последовала первая победа «Астон Виллы» 2 : 1. В следующем туре выезд в Лондон и игра с «Кристал Пэлас», итог — поражение 1 : 3. В игре на Кубок Лиги команда из Бирмингема выплеснула все эмоции и разгромила «Болтон» в гостях 4 : 1. Болельщики надеялись, что этот результат вдохновит их кумиров в матче четвертого тура с «Вест Хэмом».

«Молотобойцы» товарищи по несчастью. В первых трех матчах проиграли трижды. Игра вновь складывалась для «Астон Виллы» непросто. Непросто и завершилась. На 74-й минуте гости забили единственный и победный мяч. Теперь команды делят 15-17 место вместе с «Борнмутом», получившим 0 : 9 от «Ливерпуля». Впереди у подопечных Джерарда два матча, где такие соперники, что не позавидуешь. Сразу после «Арсенала» в Бирмингем пожалует чемпион «Манчестер Сити». Придется футболистам вспоминать о характере и играть на пределе возможностей.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Астон Вилла»

Обе команды одни из старейших в Англии и встречаются между собой с 1904 года исключительно в матчах кубков или высшего дивизиона страны. Предстоящий матч должен стать юбилейным двухсотым по счету. Статистика на стороне «Арсенала» в активе команды 85 побед. «Астон Вилла» несколько отстает, она одержала 69 побед. Вничью завершилось 45 поединков. Соперники играют с переменным успехом и бескомпромиссно, вничью их матч в последний раз заканчивался десять лет назад.

21.07.2020, «Астон Вилла» — «Арсенал» — 1 : 0;

08.11.2020, «Арсенал» — «Астон Вилла» — 0 : 3;

06.02.2021, «Астон Вилла» — «Арсенал» — 1 : 0;

22.10.2021, «Арсенал» — «Астон Вилла» — 3 : 1;

19.03.2022, «Астон Вилла» — «Арсенал» — 0 : 1.

Шансы «Астон Виллы» в предстоящем матче букмекерские конторы оценивают очень скромно. На победу «Арсенала» букмекер «Лига Ставок» дает коэффициент 1,46, выигрыш гостей оценивается коэффициентом 7,00, на ничью коэффициент 4,70. Цифры вполне справедливы, учитывая форму и ход, которые набрали команды. «Львы», конечно не сложат лапы и дадут бой, но противостоять нынешним «канонирам» весьма сложно. Хозяева победят с преимуществом в два мяча.

Где смотреть Арсенал – Астон Вилла