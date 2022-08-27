9:0 – крупнейшая победа «Ливерпуля» в АПЛ. Команда Клоппа повторила рекорд Премьер-лиги

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Саутгемптон Лестер Ипсвич рекорды Борнмут Футбол

«Ливерпуль» одержал победу со счетом 9:0 и повторил рекорд АПЛ.

Команда Юргена Клоппа на своем поле обыграла «Борнмут» в 4-м туре.

Ранее мерсисайдцам лишь дважды удавалось победить соперника по чемпионату с разницей в 9 голов. Впервые это произошло в игре с «Ротерхэм Таун» (10:1) в 1899 году, тогда они выступали во Втором дивизионе. Второй раз – в высшей лиге в 1989-м, соперником был «Кристал Пэлас» (9:0).

В эпоху АПЛ счет 9:0 фиксировался лишь четырежды. Рекорд был установлен «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ипсвичем» в марте 1995 года, в октябре 2019 года его повторил «Лестер» в игре с «Саутгемптоном», а в феврале 2021-го – сам «Юнайтед» в матче с «Саутгемптоном».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные