9:0 – крупнейшая победа «Ливерпуля» в АПЛ. Команда Клоппа повторила рекорд Премьер-лиги

одержал победу со счетом 9:0 и повторил рекорд .

Команда Юргена Клоппа на своем поле обыграла «Борнмут» в 4-м туре.

Ранее мерсисайдцам лишь дважды удавалось победить соперника по чемпионату с разницей в 9 голов. Впервые это произошло в игре с «Ротерхэм Таун» (10:1) в 1899 году, тогда они выступали во Втором дивизионе. Второй раз – в высшей лиге в 1989-м, соперником был «Кристал Пэлас» (9:0).

В эпоху АПЛ счет 9:0 фиксировался лишь четырежды. Рекорд был установлен в матче с «Ипсвичем» в марте 1995 года, в октябре 2019 года его повторил в игре с , а в феврале 2021-го – сам «Юнайтед» в матче с «Саутгемптоном».