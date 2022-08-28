Касаткина выиграла второй титул за месяц

10-я ракетка мира обыграла Дарью Сэвилл в финале в Гранби (6:4, 6:4).

В каждом сете Сэвилл дважды делала обратный брейк, в том числе во второй партии отыграла подачу на матч при счете 3:5. Касаткина одержала победу с пятого матчбола.

Касаткина выиграла второй турнир в сезоне и шестой в карьере.

Как и чемпионка Кливленда Людмила Самсонова, Касаткина взяла второй титул в этом месяце. На первой неделе августа Самсонова победила в Вашингтоне, а Касаткина – в Сан-Хосе.

По итогам недели Касаткина вернется на лучшую в карьере девятую строчку рейтинга. В понедельник она начнет US Open матчем против Хэрриет Дарт.

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