Тренер «Ахмата» про 1:2 с «Крыльями»: «Судья ошибся, наш вратарь сыграл чисто в мяч. Но и вдесятером мы играли неплохо»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Ахмат Юрий Нагайцев Михаил Опарин Антон Фролов судья Футбол

Старший тренер «Ахмата» подвел итоги матча 7-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

Клуб из Грозного повел в счете на 5-й минуте, однако в итоге проиграл после удаления Антоном Фроловым вратаря Михаила Опарина в первом тайме.

«Я считаю, что игра разделилась на две части: до удаления и после удаления. Считаю, что судья ошибся, ВАР ошибся.

Наш вратарь сыграл чисто в мяч. Мы посмотрели на повторе, и видно, что он играет в мяч, а игрок соперника, наоборот, грубо в него врезается. Вот эта ключевая ошибка, конечно, повлияла на результат.

Но даже вдесятером мы играли неплохо. Ребята молодцы, полностью отдались игре, создавали моменты.

Игрой мы довольны, результатом – нет», – сказал Юрий Нагайцев.

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