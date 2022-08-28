Тренер «Ахмата» про 1:2 с «Крыльями»: «Судья ошибся, наш вратарь сыграл чисто в мяч. Но и вдесятером мы играли неплохо»

Старший тренер подвел итоги матча 7-го тура Мир с «Крыльями Советов» (1:2).

Клуб из Грозного повел в счете на 5-й минуте, однако в итоге проиграл после удаления Антоном Фроловым вратаря в первом тайме.

«Я считаю, что игра разделилась на две части: до удаления и после удаления. Считаю, что судья ошибся, ВАР ошибся.

Наш вратарь сыграл чисто в мяч. Мы посмотрели на повторе, и видно, что он играет в мяч, а игрок соперника, наоборот, грубо в него врезается. Вот эта ключевая ошибка, конечно, повлияла на результат.

Но даже вдесятером мы играли неплохо. Ребята молодцы, полностью отдались игре, создавали моменты.

Игрой мы довольны, результатом – нет», – сказал .