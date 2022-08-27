Кипрский «Арис» хочет арендовать Кокорина у «Фиорентины»

Теги Фиорентина серия А Италия возможные трансферы Арис Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин может перейти в «Арис». 

Кипрский клуб сделал предложение «Фиорентине» об аренде нападающего, сообщает «Спорт-Экспресс». Основная преграда для ухода 31-летнего футболиста из Италии – большая зарплата. Из-за этого отпали варианты с «Торпедо» и «Пари НН». 

Клубам, заинтересованным в трансфере Кокорина, пока не удается договориться с итальянцами о распределении зарплаты игрока.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Статистику россиянина можно найти здесь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные