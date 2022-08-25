КДК РФС отменил красную карточку Мампасси. Защитника «Локомотива» удалили за попадание рукой в лицо Мирзову

КДК РФС отменил красную карточку .

«Решение принято на основании заключения экспретно-судейской комиссии, которая признала удаление защитника «Локомотива» ошибочным», – сказано в заявлении РФС.

Главный судья матча 6-го тура Мир РПЛ – (0:3) удалил игрока москвичей за попадание рукой в лицо полузащитнику на 40-й минуте.

Железнодорожники обратились в КДК с просьбой отменить красную карточку. признала удаление Мампасси ошибочным.