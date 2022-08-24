Саутгемптон — Манчестер Юнайтед прогноз на матч 27 августа АПЛ, прогноз на футбольный матч

В субботу, 27 августа, «Саутгемптон» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне и начнется в 14:30 по московскому времени.

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«Саутгемптон»

«Саутгемптон» относительно неплохо начал сезон, набрав 4 очка в трех играх, и занимает место в середине турнирной таблицы.

В первом туре «святые» ожидаемо уступили на выезде «Тоттенхэму» (1:4), затем на своем поле поделили очки с «Лидсом» (2:2), а в предыдущей игре чемпионата «Саутгемптон» на выезде обыграл «Лестер» — 2:1. При этом команда Ральфа Хазенхюттля уступала сопернику по ходу матча, но дубль шотландца Че Адамса принес красно-белым первую победу в новом сезоне АПЛ.

Помимо это «Саутгемптон» также удачно стартовал в розыгрыше Кубка Лиги, обыграв на выезде «Кембридж Юнайтед» со счетом 3:0 и выйдя в 1/16 турнира.

В летнее трансферное окно «Саутгемптон» усилился футболистами, которые сходу стали игроками стартового состава. Сразу двух футболистов команда из Саутгемптона приобрела у «Манчестер Сити» — двадцатилетнего ирландского вратаря Гэвина Базуну и и восемнадцатилетнего полузащитника из Бельгии Ромео Лавиа. За обоих молодых игроков «Саутгемптон» заплатил 22,5 миллиона фунтов стерлингов.

Еще одним новичком новичком команды стал француз Секу Мара — девятнадцатилетний нападающий переехал в Англию из «Бордо».

Центр защиты «святых» усилил немец Армель Белла-Кочап, который был приобретен у «Бохума» за 10 миллионов евро.

Пятый по стоимости новичок «Саутгемптона» — Джо Арибо. 26-летний нигриец перешел из «Рейнджерс» за 7,1 миллиона евро. На счету Арибо уже есть один гол — именно он начал камбэк «Саутгемптона» в домашнем в матче против «Лидса».

«Манчестер Юнайтед»

Для болельщиков «МЮ» стало шоком, как команда стартовала в новом сезоне АПЛ, — после первых двух подопечные Эрика Тен Хага занимали последнее, двадцатое, место турнирной таблицы, не набрав ни одного очка при разнице забитых и пропущенных мячей 1:6. При этом соперники «МЮ» не были статусными — сначала манкунианцы на своем поле уступили «Брайтону» (1:2), а затем был позор в в Лондоне, когда «Брентфорд» уже в первом тайме забил «МЮ» четыре безответных мяча.

В связи с такими результатами поклонники «Манчестер Юнайтед» с тревогой ожидали матча с «Ливерпулем». Многие специалисты ожидали, что игра закончится третьим подряд поражением для «МЮ», но подопечные Тег Хага собранно провели всю встречу и сумели набрать первые три очка в сезоне (2:1).

Отметим, что Тен Хаг не только набрал первые три очка в Англии, но и впервые для себя сумел обыграть Юргена Клоппа — до этого было два поражения с«Аяксом».

Голландский специалист остался доволен своими футболистами, сказав после матча, что «парни умеют играть в охрененно классный футбол».

Перед матчем с «Ливерпулем» «Манчестер Юнайтед» оформил, пожалуй, самый громкий трансфер лета — из «Реала» в Манчестер перебрался бразилец Каземиро. 30-летний игрок подписал контракт до 2026 года с опцией продления и заявил, что его главной целью теперь является победа в АПЛ.

После покупки Каземиро «Манчестер Юнайтед» не собирается прекращать бурную деятельность на трансферном рынке и планирует подписать еще нескольких новичков. Тен Хаг очень хочет видеть в своей команде бразильца Антони, с которым работал в «Аяксе». По слухам манкунианцы предлагают клубу из Амстердама 94 миллиона евро.

Также «МЮ» сдедал предложение гоклиперу «Айнтрахта» Кевина Траппу.

Помимо этого Тег Хаг рассматривает вариант приглашения в свою команду игрока «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфиса Депая.

Прогноз на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»

Букмекерская контора «Лига Ставок» считает фаворитом матча гостей — на победу «Манчестер Юнайтед» можно поставить с коэффициентом 1,75. Успех хозяев оценивается в 4.20. Отметим, что в предыдущем сезоне оба матча между этими соперниками завершились ничейным исходом — на такой же результат в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 4,05.

Также практически во всех очных встречах команды обмениваются голами — на «Обе забьют» можно сделать ставку с коэффициентом 1,60.

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Где смотреть Саутгемптон – МЮ

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