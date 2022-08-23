Локомотив — Оренбург прогноз на матч 28 августа РПЛ, прогноз на футбольный матч

Стартовавший два месяца назад чемпионат страны по футболу подарил уже немало сюрпризов, и никто не будет спорить, что один из главных — удручающий старт «Локомотива». До последнего тура команда находилась в зоне стыковых матчей, и это несмотря на вполне боеспособный состав, который может побороться за тройку. Именно об этом до начала первенства говорили руководители клуба и игроки. Более того, они высказывались даже о борьбе за чемпионство. Пока же все складывается далеко не радужно. От «Оренбурга» больших ожиданий не было, клуб вернулся в премьер-лигу и главная его задача — закрепиться в ней. Сейчас команды идут в турнирной таблице вровень, но южноуральцы имеют на одну победу больше. Как знать, может быть железнодорожники еще посрамят скептиков весной, но для этого надо одерживать победы, в том числе и над «Оренбургом». Матч состоится на РЖД Арене в 15:00 по московскому времени.

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«Локомотив» (Москва)

Вот уже несколько лет как «Локомотив» перестраивается, перестраивается и никак не может выйти на свою колею. Существует поговорка – от добра добра не ищут. Так вот у красно-зеленых, кажется, все наоборот. После долгих лет метаний в 2016 году вернулись, наконец, к легенде клуба на тренерской скамейке Юрию Семину, и сразу победа в чемпионате, два выигрыша Кубка России и один Суперкубок. Нужно было все это сломать и пригласить Марко Николича. С ним однако тоже удалось выиграть Кубок страны, но и он не угодил.

В очередной раз сменилось все руководство, пригласили Ральфа Рангника в качестве консультанта в надежде, что он сделает из «Локомотива» российский «Зальцбург». Но он быстро ушел в «Манчестер Юнайтед». Его протеже Маркус Гисдоль долго не проработал, теперь клуб возглавляет Йозеф Циннбауэр, и до шестого тура у команды были в активе только три ничьи. Начали железнодорожники с двух домашних ничьих с «Нижним Новгородом» 1 : 1 и «Ростовом» 2 : 2, а затем в гостях сразу оплеуха от «Зенита» 0 : 5. В следующем туре на выезде поражение от «Краснодара» 0 : 3. Затем вновь домашняя ничья с «Крыльями Советов» 1 : 1.

Перед шестым туром команде явно нужна была встряска. Руководство закрыло игроков на базе, и в матче с «Химками» они показали достойный «Локомотива» футбол, победив 3 : 0. Теперь нужно будет посмотреть, перелом ли это в игре и сознании тренеров и футболистов. И хорошо, что встреча не с грандом российского первенства, а «Оренбургом», хорошо обученным, но не самым звездным и титулованным клубом. Вот только вряд ли южноуральцы захотят помочь «Локомотиву» выбраться из кризиса. Они и сами не прочь взять три очка.

«Оренбург»

Возвращение в Премьер-лигу «Оренбурга» получилось затяжным. По спортивному принципу подопечные чешского тренера Марцела Лички уже в прошлом году должны были играть в элитном дивизионе, но подвел стадион. Его не успели реконструировать, и команда не получила лицензию на участие. Зато со второй попытки все удалось. Цели на сезон команда открыто не провозглашает, но очевидно, что любой выходец из Футбольной национальной лиги ставит задачу закрепиться рангом выше, и никому не хочется превращаться в команду-лифт.

Пока «Оренбург» следует своему плану. Если посмотреть на матчи команды, то четко видно, что она стабильно отбирает очки у равных себе и никак не может справиться с командами, превосходящими ее по классу. В первом туре был шанс взять очки в домашнем поединке с «Крыльями Советов», но гости благодаря своему опыту оказались настырнее и выиграли 4 : 2. Во втором туре в Оренбург пожаловал «Урал» и попал под горячую руку хозяевам, которые выиграли 3 : 0. Со «Спартаком» и «Ростовом» в гостях шансов было откровенно мало и, соответственно, поражения 1 : 4 и 1 : 2. Затем вновь домашняя победа над таким же вернувшимся в высший дивизион клубом «Торпедо».

В минувшие выходные «Оренбург» гостил в Краснодаре и ничего не смог противопоставить хозяевам поля — поражение 0 : 2. Если все будет идти по такому же графику, то южноуральцы вполне могут сохранить прописку в Премьер-лиге, но чтобы быть в этом точно уверенными, нужно брать очки и у команд выше себя рангом. Матч с «Локомотивом», наверное, не самый подходящий, чтобы набирать очки, но дальше проще точно не будет, поэтому нужно приложить все усилия хотя бы для ничейного результата.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Оренбург»

Первое появление «Оренбурга» в Премьер-лиге состоялось в 2016 году. С тех пор команды провели между собой семь поединков. «Локомотив» выигрывал четыре раза, его предстоящий соперник может похвастаться только одной победой, в двух встречах была зафиксирована ничья. Одна из них в основное время в Кубке России, но в серии пенальти железнодорожники оказались сильнее. Последние матчи этих команд между собой носили бескомпромиссный характер. Значит ли это, что ничьи не будет и на этот раз? Увидим через неделю днем в воскресенье. Перед вами результаты последних матчей.

13.05.2017, «Локомотив» — «Оренбург» — 4 : 0;

12.08.2018, «Оренбург» — «Локомотив» — 1 : 0;

08.12.2018, «Локомотив» — «Оренбург» — 2 : 1;

22.09.2019, «Оренбург» — «Локомотив» — 2 : 3;

21.06.2020, «Локомотив» — «Оренбург» — 1 : 0.

Букмекеры в успехе хозяев не сомневаются. «Лига Ставок» предлагает на победу «Локомотива» коэффициент 1,84, выигрыш «Оренбурга» оценивается коэффициентом 4,30, коэффициент на ничью — 3,75. Состав у железнодорожников явно сильнее, и с этим никто не спорит. Начинает ли команда выходить из кризиса? Вполне вероятно, и если это так, то стоит согласиться с букмекерами — победа «Локомотива» с преимуществом в два мяча.

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Где смотреть Локомотив – Оренбург