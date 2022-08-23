Гайич не уйдет из ЦСКА даже в «Ман Сити»: «Гвардиоле нужно будет заплатить, потому что я на контракте»

пообещал, что не уйдет из ЦСКА даже в «Манчестер Сити».

– Можно ли назвать предателями легионеров, которые приостанавливают контракты с российскими клубами?

– Мы должны уважать решение каждого игрока. У каждого из них есть свои причины поступать так. В любом случае нужно уважать всех. Я поддерживаю решение таких легионеров, если оно обосновано чем-то.

– Ты так не поступишь?

– Если бы я хотел приостановить контракт, не приезжал бы сюда. Не могу представить, что сделаю так.

– Даже если Пеп Гвардиола позвонит и пригласит в «Манчестер Сити»?

– Да. Если Гвардиола позвонит, ему нужно будет заплатить за меня, потому что я на контракте в ЦСКА. Мы можем только представлять это, – улыбаясь сказал защитник армейцев.